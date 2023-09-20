Уполномоченный по правам человека в Карабахе сообщил о 200 погибших

В результате действий азербайджанских военных в Нагорном Карабахе по меньшей мере 200 человек погибли, более 400 получили ранения. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Гегам Степанян, уточнив, что в том числе были ранены 13 детей.





Всего число пострадавших среди мирных жителей превысило 40 человек, погибли 10 граждан. Половина из них — дети, уточнил омбудсмен.





Ранее Азербайджан сообщил о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями военных Азербайджана в Карабахе названы Вооруженные силы Армении, для этого Баку применяет высокоточное оружие.





В Ереване происходящее назвали агрессивными действиями и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит заседание Совбеза.





20 сентября Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня. В Азербайджане уточнили, что выдвинули ряд условий: в частности, незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахе, должны оставить свои боевые позиции и полностью разоружиться.