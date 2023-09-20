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Моравецкий: Польша больше не поставляет Украине вооружения
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По его словам, Варшава сама начала активно вооружаться undefined
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Моравецкий: Польша больше не поставляет Украине вооружения

По его словам, Варшава сама начала активно вооружаться

Польша больше не поставляет Украине никакого вооружения, так как сама вооружается «самым современным оружием». Об этом премьер республики Матеуш Моравецкий заявил каналу Polsat, отвечая на вопрос журналистов о том, продолжит ли Варшава поддерживать оружием украинскую сторону.


Политик отметил, что «если не хочешь защищаться, то должен иметь чем защищаться». Он подчеркнул, что Варшава признает подобный принцип, в связи с чем власти «сделали увеличенные заказы» на новые вооружения.


Власти Польши подчеркивали, что республика является третьим в мире поставщиком вооружения на Украину после США и Британии. В конце июля сообщалось, что Варшава оказала ВСУ помощь на три миллиарда евро.


Ранее президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН обвинил ограничивающие поставки украинского зерна страны ЕС в том, что они превращают данный вопрос в триллер и якобы помогают России. В том числе речь шла и о Польше, чьи власти сочли подобные заявления несправедливы по отношению к стране, которая много помогает Украине.


15 сентября Еврокомиссия отказалась от продления ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в ряд государств Евросоюза, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.


Вскоре после этого Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели эмбарго на зерно с Украины. При этом Будапешт ввел запрет на ввоз еще 23 видов украинской сельхозпродукции, в том числе овощей и мяса.

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#спецоперация #украина #рф #вооружения #польша
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