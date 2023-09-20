Вирусолог Волчков счел маловероятным начало новой волны COVID-19

Уровень заболеваемости COVID-19 осенью 2023 года, скорее всего, окажется ниже показателей прошлого сезона. Подобным прогнозом с «Инфо24» поделился глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, уточнив, что считает маловероятным начало новой волны коронавируса.





По его словам, за предыдущие волны в России «все-таки сформировался довольно высокий популяционный иммунитет», а распространяющиеся сейчас штаммы — это «все те же разновидности омикрона». При этом он признал, что России действительно наблюдается рост заболеваемости, однако лишь по сравнению с более благополучными периодами весны и лета.





Волчков также отметил, что считает маловероятным введение очередных антикоронавирусных мер, хотя оперштаб, Минздрав РФ и другие службы и будут реагировать на ситуацию.





Эксперт предупредил, что определенным категориям россиян все же рекомендована вакцинация. Речь идет о тех, кто либо вообще не болел COVID-19, либо перенес его более 1,5 года назад. Этим же людям, особенно пожилым, он советует носить маски в людных местах.





С наступлением сентября впервые с прошлой зимы растет число заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю с 11 сентября по 17 сентября составил 8,2 случая на 100 тысяч населения. Это на 48% больше по сравнению с предыдущей неделей.