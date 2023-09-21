Минобороны сообщило об уничтожении 19 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем

Российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников в небе над Крымом и Черным морем, еще по одному дрону сбито в Курской, Белгородской и Орловской областях, сообщает Минобороны. О возможных разрушениях и наличии пострадавших ведомство не уточнило.





Менее чем через час после сообщения Минобороны губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в регионе обезвредили два беспилотника, пытавшихся атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. Повреждений и пострадавших нет, сообщил Клычков.





Российские регионы с начала СВО регулярно подвергаются атакам беспилотников. В начале августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше.