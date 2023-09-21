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Спикера ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности после угроз российским журналистам
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Представитель украинской теробороны пригрозила «расплатой» «любимому кремлевскому пропагандисту» undefined
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Спикера ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности после угроз российским журналистам

Представитель украинской теробороны пригрозила «расплатой» «любимому кремлевскому пропагандисту»

Представителя сил территориальной обороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности, в отношении нее ведется служебное расследование. Об этом сообщило Минобороны Украины на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).


Поводом для снятия Эштон-Чирилло с поста стали ее недавние заявления, указало командование теробороны. Оно отметило, что эти высказывания не были одобрены ее руководством и командованием ВСУ. В заявлении сил теробороны указывается, что украинская армия соблюдает нормы международного гуманитарного права.


Ранее в сентябре Эштон-Чирилло в видеообращении заявила, что «любимый кремлевский пропагандист расплатится за свои преступления». Ее угрозы были адресованы и другим российским журналистам.


Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз в адрес журналистов. Сама спикер сил теробороны Украины позже заявила, что никогда не угрожала какому-либо журналисту.


Трансгендер Эштон-Чирилло стала представителем теробороны ВСУ в августе 2023 года. До этого она работала журналистской на Украине, еще раньше была политической активисткой в США. Эштон-Чирилло является уроженкой Соединенных Штатов.

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#украина #журналисты #рф
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