Представителя сил территориальной обороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности, в отношении нее ведется служебное расследование. Об этом сообщило Минобороны Украины на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).





Поводом для снятия Эштон-Чирилло с поста стали ее недавние заявления, указало командование теробороны. Оно отметило, что эти высказывания не были одобрены ее руководством и командованием ВСУ. В заявлении сил теробороны указывается, что украинская армия соблюдает нормы международного гуманитарного права.





Ранее в сентябре Эштон-Чирилло в видеообращении заявила, что «любимый кремлевский пропагандист расплатится за свои преступления». Ее угрозы были адресованы и другим российским журналистам.





Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз в адрес журналистов. Сама спикер сил теробороны Украины позже заявила, что никогда не угрожала какому-либо журналисту.





Трансгендер Эштон-Чирилло стала представителем теробороны ВСУ в августе 2023 года. До этого она работала журналистской на Украине, еще раньше была политической активисткой в США. Эштон-Чирилло является уроженкой Соединенных Штатов.