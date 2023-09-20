Хуснуллин: Дефицит строителей к 2030 году может достигнуть 400 тысяч человек

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что сейчас дефицит строителей в стране составляет примерно 50 тысяч сотрудников. К 2030 году нехватка работников в этой отрасли может достигнуть 400 тысяч человек, отметил Хуснуллин.





Вице-премьер выступил на симпозиуме «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития».





Хуснуллин отметил, что стране к 2030 году для поставленных задач потребуется 400 тысяч новых работников строительной отрасли. Он задался вопросом, где взять столько сотрудников. Его цитирует РИА Новости.





Марат Хуснуллин добавил, что наблюдаемый сейчас дефицит в отрасли в 50 тысяч человек — это «не так много с учетом, что всего в строительной отрасли и ЖКХ занято 11 миллионов человек». По его словам, на долю этой сферы приходится 16% всего трудоспособного населения страны.





Увеличивать эффективность в отрасли строительства необходимо в том числе за счет роста производительности труда, отметил вице-премьер.