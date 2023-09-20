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Шадаев заявил об отсутствии планов блокировать WhatsApp и YouTube в России
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Об этом глава Минцифры сообщил на площадке форума Kazan Digital Week undefined
Новости

Шадаев заявил об отсутствии планов блокировать WhatsApp и YouTube в России

Об этом глава Минцифры сообщил на площадке форума Kazan Digital Week

Глава Министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев опроверг информацию о возможной блокировке YouTube и WhatsApp в России. По его словам, вопрос об этом не стоит. Министр заявил об этом журналистам в кулуарах международного форума Kazan Digital Week.


Глава Минцифры также уточнил, что введение в России ответственности за использование запрещенных VPN-сервисов не планируется. Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Роскомнадзора, согласно которому регулятор может ограничить доступ к сайтам, содержащим информацию об обходе блокировок.


В сентябре Роскомнадзор заявил о том, что будет требовать от WhatsApp удалять недружественные каналы с запрещенной информацией, а в случае отказа приложение могут заблокировать. В пресс-службе ведомства тогда порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, работающие в юрисдикции России.


Глава комитета Думы по информационной политике Александр Хинштейн выразил мнение, что в России не будут блокировать YouTube, пока не появится полноценный аналог этого видеохостинга. Парламентарий отмечал, что на сегодняшний день адекватной и полноценной замены YouTube пока нет.

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