В «Газпром нефти» предупредили россиян о риске дефицита бензина и дизеля

Заградительная пошлина на топливо может привести к образованию излишков на рынке, но затем спровоцирует дефицит. Об этом предупредил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.





В кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума Дюков сказал, что не стоит исключать снижения оптовых цен. Эксперт выразил мнение, что Россию может ждать уменьшение эффективности нефтеперерабатывающих заводов и, соответственно, падение объемов переработки.





Если данные меры окажутся недостаточно точно просчитаны — в таком случае на внутреннем рынке образуется дефицит моторного топлива, считает Дюков. Он подчеркнул, что в текущей ситуации важно не разбалансировать переработку.





По информации ТАСС, правительство рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо: полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка и повышение экспортной пошлины до 250 долларов за тонну на нефтепродукты. Данный платеж вернется добросовестным экспортерам, поставляющим на внутренний рынок тот процент нефтепродуктов, который определит постановление кабмина.





Вице-премьер России Александр Новак ранее говорил, что правительство прорабатывает ряд мер, которые позволили бы стабилизировать ситуацию на рынке топлива в стране. В частности, может быть составлен перечень компаний, которым будет разрешен экспорт топлива.





Сейчас на топливном рынке России нет дефицита предложения, на бирже наблюдается баланс, заметил Новак. Однако власти хотят не допустить существенных колебаний цен на бензин и дизель в России, добавил вице-премьер.





Минэнерго ранее внесло в кабмин и в администрацию президента проект указа о запрете «серого» экспорта топлива — право на экспорт будут иметь лишь заводы. Документ проходит финальную стадию согласования, утверждает источник агентства.