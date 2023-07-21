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Стоимость бензина на бирже пробивает исторический максимум. Стоит ли ждать роста цен в магазинах?
В Госдуме и РАЭРР заявили, что подобных угроз нет, но экспортные поставки топлива необходимо сократить Коллаж: Daily Storm
Экономика

Стоимость бензина на бирже пробивает исторический максимум. Стоит ли ждать роста цен в магазинах?

В Госдуме и РАЭРР заявили, что подобных угроз нет, но экспортные поставки топлива необходимо сократить

Коллаж: Daily Storm

Цены бензина марок АИ-92 и АИ-95 на бирже вновь обновили рекорды. В пятницу, 21 июля, стоимость топлива достигала отметки в 64,5 тысячи и 69,8 тысячи рублей за тонну соответственно. В Госдуме и Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) заявили Daily Storm, что рост цен на бензин не должен сказаться на конечной стоимости товаров, доставляемых в магазины на автомобилях. Однако поставки топлива за рубеж нужно сократить.


«Колебания находятся в пределах тех норм, которые заложены в наших принципиальных договоренностях с нефтяными компаниями, нефтяными холдингами, повышение находится в пределах инфляции», — заявил Daily Storm член комитета по промышленности и торговле Госдумы Алексей Канаев.


Глава РАЭРР Андрей Карпов согласился с этой точкой зрения и уточнил, что на ценообразование сейчас влияют совсем другие факторы: например, стоимость сырья различных ингредиентов. А вот логистика по большей части здесь ни при чем. 


«Рост цен на ГСМ оказывает лишь незначительное влияние на конечную стоимость товара. Где-то растет стоимость сахара, и производители озвучивают, что будет рост цен на сладкие напитки. С ГСМ это особо никто не связывает», — пояснил глава РАЭРР Карпов.


Он отметил, что при транспортировке крупных объемов товаров изменение затрат на бензин не так заметно. 


«Если бы это была одна проблема, с которой сталкиваются участники рынка, тогда они бы сказали, что стоимость логистики растет. Но это не главная составляющая», — пояснил Карпов.


В ФАС же Daily Storm уточнили, что сотрудники службы готовы принять меры в том случае, если розничные сети будут нарушать антимонопольное законодательство при продаже продуктов и лекарств.


Причины роста цен на бензин


Алексей Канаев подчеркнул, что рост стоимости топлива на бирже связан с несколькими факторами. Один из них связан с приостановкой работы нефтеперерабатывающих заводов для плановых ремонтов. Обычно она проходит в летний период. По словам депутата, планируется изменить график подобных работ, чтобы избежать текущих колебаний на рынке.


«Не секрет, что лето — традиционное время, когда нефтеперерабатывающие заводы и предприятия останавливаются на профилактику. Сейчас идет работа по корректировке этого графика», — рассказал депутат.


При этом в ФАС заявили Daily Storm, что нефтяные компании должны создавать запас продуктов на время проведения ремонта.


«Служба считает, что в случае ремонта компании должны создавать запас и обеспечивать обязательную регулярность и равномерность нефтепродуктов на организованных торгах», — рассказали в службе.


По мнению Канаева, для снижения стоимости топлива в дальнейшем необходимо ограничить экспортные поставки. В приоритете у производителей должны быть потребности внутреннего рынка.


«Рост стоимости на бирже может быть по двум причинам. Первое — недостаточность объемов, которые поступают на биржу. Второе — приоритет поставок за рубеж. Но для этого есть варианты и механизмы ограничения экспортных поставок», — рассказал депутат.


За последние недели биржевые цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 несколько раз побили исторические рекорды. Так, с начала года стоимость АИ-92 выросла уже на 69%, АИ-95 — на 63%.


На фоне роста цен на бензин ФАС рекомендовала нефтяным компаниям увеличить предложение на рынке, чтобы нормализовать стоимость сырья.

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#нефть #топливо #санкции
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