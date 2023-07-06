Возвращение золотого червонца или комиссия за валюту? Экономисты предположили, что могут сделать ЦБ и правительство для спасения рубля

Доллар впервые с марта 2022 года вырос до отметки почти в 94 рубля, а евро «лихорадило» до 102 рублей. Daily Storm попросил экспертов по финансам оценить обстановку на валютном рынке, чтобы понять, как будет складываться ситуация в ближайшее время.





Что происходит с рублем?





Рост курса доллара связан с ухудшением баланса внешней торговли, снижением цен на нефть, из-за чего поступление валютной выручки в стране сократилось, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.





«Обязательной продажи валютной выручки в России сейчас нет, и экспортеры, которые продают ресурсы за доллары, не обязаны продавать валюту на рынке», — говорит он, подчеркивая, что, с одной стороны, имеется недостаток валюты, а с другой – спрос на нее, поэтому и происходит девальвация.





Ждать восстановления курса доллара можно лишь в следующем году. В текущей ситуации он изменится незначительно, убежден экономист.

«До конца года, я думаю, курс останется примерно на тех уровнях, где он находится сейчас. Коридор 85-95 рублей за доллар. Я не вижу шансов на исправление ситуации с экспортом до начала следующего года. Давление оказывает международная рецессия. Экономический спад в Европе и Америке будет придавливать цены вниз. Объем валютной выручки, попадающей в Россию, останется достаточно низким», — рассуждает Зубец.





Он также отмечает, что положение может исправить восстановление правила о продаже экспортной выручки, но пока об этом речи не идет.

Могут ли ограничить оборот доллара?





Алексей Зубец уверен, что правительство не сможет ограничить хождение доллара США на территории РФ, да и не пойдет на такие жесткие меры, так как они чреваты последствиями.





«Этого не будет, это невозможно. Это было бы глупо, потому что это приведет к неконтролируемому курсу доллара, появлению черного рынка доллара, на что правительство не пойдет», — считает экономист.





Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов также полагает, что никаких «твердых курсов» ЦБ устанавливать не будет, он уже и так ввел достаточное число ограничений.





«Не раз поднимался такой вопрос. Есть ограничительные и запрещающие меры, которыми регулятор воспользовался в 2022 году. Регулятор не планирует запрещать хождение доллара и евро. Если только не введут санкции против НКЦ [Национального клирингового центра]», — заявляет собеседник.





Поможет ли привязка рубля к золоту?





Насколько целесообразно в современных условиях привязать курс рубля к золоту, мы также спросили у экспертов. Депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по финансовому рынку Олег Савченко сказал Daily Storm, что при попытке привязать рубль к золоту нужно учитывать все риски.





«Было бы самое правильное, наверное, привязать рубль к золоту, но тогда у нас возникают сложности с котировкой золота как такового в мире. Золото — биржевой товар. И, соответственно, наш рубль будет зависеть от конъюнктуры внешней, при внешних факторах, которые никак от нас не зависят», — объясняет парламентарий.





Он также отмечает, что Россия стала «полноценным участником внешнеторгового рынка» и имеет свой внешнеторговый и внутриэкономический баланс.





«Исходя из этого, нам нужно строить планы и привязывать рубль к состоянию экономики. Это лучше и правильнее всего», — полагает Савченко.





Он убежден, что в экономике России доллар и евро уже не имеют такого значения, как было буквально три или четыре года назад, а нынешний курс — «спекулятивный или рыночный».





Алексей Зубец считает, что на привязку курса рубля к золоту правительство не пойдет, «потому что рубль — валюта волатильная, а внутренние резервы России — они не бесконечны».





«Для нас может быть выгодна определенная девальвация рубля для поддержания российской экономики. Если привязать рубль к золоту, то фактически произойдет его привязка к доллару. Курс золота определяется на американском рынке. Это будет крайне вредно для российской экономики», — поделился эксперт.





Как отразится курс рубля на торговле с Китаем?





В июне 2019 года Россия и Китай заключили соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. По данным Financial Times, доля юаня в торговых сделках между странами с февраля 2022-го за год выросла с 2 до 4,5%.





«Прямой привязки доллара к юаню на российском рынке нет, потому что ЦБ работает в юанях, а не в долларах. Но если юань будет колебаться вместе с долларом, то тогда, естественно, это отразится [на стоимости китайских товаров]», — рассказывает Алексей Зубец.





Финансовый аналитик Владислав Антонов придерживается менее оптимистичного мнения: «Рубль дешевеет ко всем валютам, соответственно, китайские товары тоже подорожают», — оценивает он.





Антонов также полагает, что «ЦБ пока не хочет реагировать» на изменение курса валют.





«Регулятор не занимается поддержанием курса нацвалюты. Для него важная инфляция. Инфляция вырастет позже, когда по новому курсу будет завозиться импорт», — заявляет он.





Он также допускает, что для стабилизации рубля Центробанк «может ввести комиссии на покупку валюты, обязать экспортеров продавать 100% валютной выручки, повысить ставку — к примеру, до 12-15% годовых».





Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сегодня, 6 июля, сделала ряд заявлений на фоне новостей о падающем курсе рубля. По ее словам, у ЦБ есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, но плавающий курс — это благо, которое позволяет экономике абсорбировать внешние шоки.





Набиуллина указала, что курс рубля сейчас ослабляется под влиянием динамики внешней торговли. Центробанк же считает существующую денежно-кредитную политику эффективной.