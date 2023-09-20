GJEPC: АЛРОСА приостановила продажи алмазов на два месяца

Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА приостановила распределение необработанных алмазов на сентябрь и октябрь. Такие меры приняты по запросу Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC). Об этом сообщается в официальном журнале GJEPC.





В Индийском совете заявили, что решение принято «на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе гранильных фабрик».





В сообщении также говорится, что такие меры «отражают стремление АЛРОСА стабилизировать баланс спроса и предложения на рынке». В российской компании считают, что это решение поможет предотвратить затоваривание запасов (накопление товаров свыше числа, необходимого для эффективной оборачиваемости запасов).





АЛРОСА призвала всех партнеров отрасли, включая алмазодобывающие, гранильные предприятия и компании, которые ведут розничную торговлю ювелирными изделиями, принять аналогичные меры.





В российской компании уточнили ТАСС, что благодаря приостановке продаж рассчитывают на стабилизацию баланса на алмазно-бриллиантовом рынке уже к началу следующего года.