Посла Украины вызвали в МИД Польши из-за заявлений Зеленского о поставках зерна

Посол Украины в Польше Василий Зварыч был вызван в МИД республики из-за высказываний Владимира Зеленского о блокаде поставок зерна в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на официальном сайте польского внешнеполитического ведомства.





Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский передал ему «решительный протест польской стороны по отношению к формулировкам, которые были озвучены президентом Владимиром Зеленским на ГА ООН».





Яблоньский указал, что «давление на Польшу на многосторонних форумах или направление жалоб в международные трибуналы не являются подходящими методами разрешения споров между двумя странами». «Эти действия не будут эффективны в отношении Польши, поскольку польское правительство намерено защищать интересы всех местных фермеров».





Зеленский на Генассамблее ООН обвинил ограничивающие поставки украинского зерна страны ЕС в том, что они превращают данный вопрос в триллер и якобы помогают России. В Варшаве считают, что эти заявления несправедливы по отношению к стране, которая много помогает Украине.





15 сентября Еврокомиссия отказалась от продления ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в ряд государств Евросоюза, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.





Вскоре после этого Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели эмбарго на зерно с Украины. При этом Будапешт ввел запрет на ввоз еще 23 видов украинской сельхозпродукции, в том числе овощей и мяса.