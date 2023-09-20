Дети задержали педофила, который напал на девочку во Владивостоке

Во Владивостоке 20 сентября вблизи школы мужчина напал на девятилетнюю девочку и силой поволок ее в лесной массив, где стал душить. На помощь ребенку пришли очевидцы и спугнули преступника. Он убежал, но потом был задержан старшеклассниками.





Управлением СК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело о похищении и покушении на убийство. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Владивостока, который сейчас находится под административным надзором.





По данным источника РЕН ТВ, четвероклассница шла мимо школы, когда на нее внезапно набросился мужчина. Он был агрессивно настроен и пытался затащить девочку в лес, а также принялся ее раздевать. Но пострадавшая начала кричать и звать на помощь.





Ее крики услышали другие дети. Они позвали на помощь учителей. По предварительной информации, подозреваемого задержал преподаватель физкультуры.





В настоящий момент решается вопрос об аресте мужчины. Также следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы, допрашивают свидетелей.