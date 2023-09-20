Госдума одобрила в первом чтении проект об отказе от оповещения СЕ о военном положении в России

Госдума на пленарном заседании единогласно одобрила в первом чтении проект федерального закона, отменяющего необходимость уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного и чрезвычайного положений. Об этом сообщает ТАСС.





По данным агентства, за это решение проголосовали 404 депутата. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Совет Европы изжил себя и стал тормозить развитие других стран. По его словам, все решения организации политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона.





9 августа законопроект, отменяющий необходимость уведомления генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного или чрезвычайного положения, внес в Госдуму президент Владимир Путин.





Нормы предлагают исключить из законов пункты про информирование генсекретаря Совета Европы и сохранить в законах положения только об информировании генсекретаря ООН. Также из закона «О чрезвычайном положении» предлагается исключить норму о том, что международные обязательства МИД РФ вытекают из Конвенции о защите прав человека.





Обязательства об информировании СК были связаны с нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. В соответствии с ФЗ «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров СК» действие конвенции прекращено.