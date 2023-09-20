Пашинян опроверг участие Армении в переговорах по Карабаху

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не принимала участия в переговорах по Нагорному Карабаху. Он также выразил непонимание, то что в тексте договора Азербайджана и Карабаха указаны Вооруженные силы (ВС) Армении.





Премьер подчеркнул, что еще с лета 2021 года армянская сторона вывела все войска из региона. По его словам, страна приняла к сведению соглашение о перемирии.





Тем не менее он добавил, что упоминание в тексте армянской армии говорит о том, что его утверждения о попытке Азербайджана втянуть армянскую сторону в конфликт правдивы.





Ранее стало известно, что власти непризнанной республики при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, достигли договоренности с Азербайджаном о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября.





Отмечается, что в то же время вступает в силу соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники.