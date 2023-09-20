Президент России Владимир Путин сообщил, что посетит Китай в октябре. Он собирается участвовать в форуме «Один пояс — один путь».





Путин 20 сентября проводит встречу с министром иностранных дел Китая Ван И в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Российский президент заявил, что с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетить страну в октябре.





Визит Путина пройдет в рамках мероприятия «в продвижение идеи председателя [КНР], которая уже имеет такой международный бренд — «Один пояс — один путь». Президента цитирует «Коммерсантъ».





Глава государства заявил, что это полностью соответствует интересам Москвы и Пекина, а также «интегрирует и наши идеи создания большого евразийского пространства». По словам Путина, Россия и Китай «действуют достаточно синхронно».





Си Цзиньпин приезжал в Россию в марте. Тогда он пригласил Владимира Путина посетить Китай.





Форум «Один пояс — один путь» будет проходить в КНР в третий раз. Впервые он состоялся в мае 2017 года. Цель мероприятия — активировать международные торгово-инвестиционные проекты.