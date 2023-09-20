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Путин сообщил, что посетит Китай в октябре
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Президент собирается участвовать в форуме «Один пояс — один путь» undefined
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Путин сообщил, что посетит Китай в октябре

Президент собирается участвовать в форуме «Один пояс — один путь»

Президент России Владимир Путин сообщил, что посетит Китай в октябре. Он собирается участвовать в форуме «Один пояс — один путь».


Путин 20 сентября проводит встречу с министром иностранных дел Китая Ван И в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Российский президент заявил, что с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетить страну в октябре.


Визит Путина пройдет в рамках мероприятия «в продвижение идеи председателя [КНР], которая уже имеет такой международный бренд — «Один пояс — один путь». Президента цитирует «Коммерсантъ».


Глава государства заявил, что это полностью соответствует интересам Москвы и Пекина, а также «интегрирует и наши идеи создания большого евразийского пространства». По словам Путина, Россия и Китай «действуют достаточно синхронно».


Си Цзиньпин приезжал в Россию в марте. Тогда он пригласил Владимира Путина посетить Китай.


Форум «Один пояс — один путь» будет проходить в КНР в третий раз. Впервые он состоялся в мае 2017 года. Цель мероприятия активировать международные торгово-инвестиционные проекты.

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#форум #китай #путин #си цзиньпин
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