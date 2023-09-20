Новые регионы России будут включены в границы Южного военного округа

Вошедшие в состав России новые регионы с 1 марта 2024 года будут включены в границы Южного военного округа, сказано в проекте соответствующего указа.





В документе, опубликованном на федеральном портале, сказано, что зона ответственности ЮВО будет расширена на Донецкую и Луганскую народную республики, а также на Запорожскую и Херсонскую области.





С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она направлена на защиту населения Донбасса, которое много лет подвергается обстрелам со стороны ВСУ, а также денацификацию и демилитаризацию соседней страны.





Запорожская, Херсонская области, ЛНР и ДНР 30 сентября 2022 года вошли в состав России. Тогда президент Владимир Путин призвал Украину немедленно прекратить боевые действия и вернуться к мирным переговорам, но указал, что статус новых территорий закрыт.