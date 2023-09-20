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Норвегия запретит въезд машинам из России, а Финляндия ослабит ограничения
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Королевство вводит запрет последним среди стран, имеющих сухопутную границу с РФ undefined
Новости

Норвегия запретит въезд машинам из России, а Финляндия ослабит ограничения

Королевство вводит запрет последним среди стран, имеющих сухопутную границу с РФ

Норвегия закроет въезд для легковых автомобилей с российскими номерами. Об этом пишет газета NRK со ссылкой на госсекретаря страны Эйвинда Вад Петерссона.


Норвежский МИД разрабатывает новые правила ограничений для РФ, но дата закрытия границ пока неизвестна, указывает газета. 


МИД Финляндии заявил, что не закроет въезд в страну гражданам ЕС на российских машинах, постоянно проживающим в России, или членам их семей, а также дипломатам. Кроме того, ограничение не будет действовать, если въезд требуется по гуманитарным причинам. 


Ранее стало известно, что Польша с 17 сентября запретила въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Запрет на въезд машин из РФ также ввели Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Франция отказалась вводить ограничения. 


Еврокомиссия также запретила ввоз на территорию ЕС приобретенных в РФ личных смартфонов, ноутбуков, а. также предметов личной гигиены, таких как зубные пасты, шампуни и туалетная бумага. Позднее представитель ЕК пояснил, что каждая страна Евросоюза самостоятельно принимает решение о том, как исполнять рекомендации комиссии.

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#норвегия #финляндия #санкции против россии #санкции
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