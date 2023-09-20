Умер художник Мазурин, который создал образ Дяди Степы — милиционера

В Москве умер заслуженный художник РСФСР, создатель образа Дяди Степы — милиционера Герман Мазурин. Он скончался на 92-м году жизни. Среди его работ, помимо иллюстраций к книгам «Дядя Степа» Сергея Михалкова, также картинки к «Тому Сойеру и Гекльберри Финну» Марка Твена, «Тимуру и его команде» Аркадия Гайдара.





По предварительной информации, 23 июля Мазурин упал с высоты собственного роста в квартире на улице Малая Дмитровка. Пожилой человек ударился головой и попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжелой степени.





О смерти знаменитого иллюстратора первыми сообщили в Российской академии художеств. Дочь Мазурина Анна Горбашова также подтвердила, что ее отец скончался.





В академии напомнили, что творчество Мазурина давно стало классикой жанра. Художник работал в различных графических техниках: акварели, графитного карандаша, литографии, офорта, в технике традиционной китайской живописи гохуа. Всего Мазурин проиллюстрировал и оформил около 300 книг. Он почти 70 лет сотрудничал с отечественными и зарубежными издательствами.





Произведения Мазурина хранятся в музеях и галереях в России и за границей. Иллюстрации из книги «Том Сойер и Гекльберри Финн» находятся в США, в музее Марка Твена. Кроме того, многие рисунки были выставлены в Австрии, Германии, Франции и Китае.





С 1958 года Герман Мазурин был участником художественных выставок — советских, российских и международных. Его персональные выставки прошли в таких городах, как Москва, Будапешт, Пенза, Вена, Амстердам, Чжэнчжоу (Китай). На основе рисунков Мазурина было создано 14 диафильмов. Среди них — произведения Корнея Чуковского, Сергея Михалкова, Агнии Барто, Анатолия Алексина, Валентина Катаева, Отфрид Пройслер, Октава Панкуяш, Пьера Годара.