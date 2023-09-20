Власти Карабаха договорились с Азербайджаном о прекращении огня

В Степанакерте заявили, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября.





Отмечается, что вступает в силу соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе оттуда тяжелой техники.





Также в рамках договора будут обсуждаться вопросы «реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха». Представители местного армянского населения и центральных властей Азербайджана планируют разрешить спорные моменты.





Встреча сторон состоится в городе Евлах 21 сентября, вопросы будут решаться и «в ходе последующих встреч», сказано в сообщении.





В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило, что достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий в Карабахе с 13:00 20 сентября.