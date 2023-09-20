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Омбудсмен Армении заявила о 32 погибших в результате обстрела в Карабахе
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По информации правозащитницы, еще более 200 человек ранены undefined
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Омбудсмен Армении заявила о 32 погибших в результате обстрела в Карабахе

По информации правозащитницы, еще более 200 человек ранены

Омбудсмен Армении Анаит Манасян заявила, что в результате обстрела Нагорного Карабаха погибли 32 человека, еще более 200 граждан были ранены. Ее цитирует «Арменпресс».


По информации омбудсмена, из 32 жертв семеро гражданские лица, включая двух детей. Среди более чем 200 пострадавших 35 раненых мирные жители, включая 13 детей.


Правозащитница заявила, что силы Азербайджана якобы обстреливают в том числе жилые дома и школы. Военные будто бы используют крупнокалиберное оружие, в том числе и артиллерию.


Накануне Минобороны Азербайджана сообщило, что не будет атаковать гражданское население и инфраструктуру. В ведомстве заверили, что будут уничтожены «законные военные цели». 


Утром 20 сентября Минобороны России заявило, что российские миротворцы эвакуировали мирное население из наиболее опасных районов Карабаха и продолжают оказывать медицинскую помощь пострадавшим.


Новое обострение конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах началось 19 сентября. Бывший госминистр Карабаха Рубен Варданян заявил о массовом артобстреле региона.


После этого Минобороны Азербайджана сообщило, что начало «локальные антитеррористические мероприятия» и потребовало роспуска правительства непризнанной республики и вывода оттуда армянских военных. Ереван утверждает, что в Карабахе нет армянских военных.

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Почему началось очередное обострение между Азербайджаном и Арменией. Хронология событий

Баку требует вывести из Карабаха армянские войска, а Ереван утверждает, что в регионе нет военных 19 сентября 2023
Dailystorm - Почему началось очередное обострение между Азербайджаном и Арменией. Хронология событий
#азербайджан #армения #нагорный карабах
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