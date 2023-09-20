Омбудсмен Армении заявила о 32 погибших в результате обстрела в Карабахе

Омбудсмен Армении Анаит Манасян заявила, что в результате обстрела Нагорного Карабаха погибли 32 человека, еще более 200 граждан были ранены. Ее цитирует «Арменпресс».





По информации омбудсмена, из 32 жертв семеро — гражданские лица, включая двух детей. Среди более чем 200 пострадавших 35 раненых — мирные жители, включая 13 детей.





Правозащитница заявила, что силы Азербайджана якобы обстреливают в том числе жилые дома и школы. Военные будто бы используют крупнокалиберное оружие, в том числе и артиллерию.





Накануне Минобороны Азербайджана сообщило, что не будет атаковать гражданское население и инфраструктуру. В ведомстве заверили, что будут уничтожены «законные военные цели».





Утром 20 сентября Минобороны России заявило, что российские миротворцы эвакуировали мирное население из наиболее опасных районов Карабаха и продолжают оказывать медицинскую помощь пострадавшим.





Новое обострение конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах началось 19 сентября. Бывший госминистр Карабаха Рубен Варданян заявил о массовом артобстреле региона.





После этого Минобороны Азербайджана сообщило, что начало «локальные антитеррористические мероприятия» и потребовало роспуска правительства непризнанной республики и вывода оттуда армянских военных. Ереван утверждает, что в Карабахе нет армянских военных.