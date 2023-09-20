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В Минобороны рассказали, что Су-34 потерпел аварию в Воронежской области
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Экипаж катапультировался, заявили в ведомстве undefined
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В Минобороны рассказали, что Су-34 потерпел аварию в Воронежской области

Экипаж катапультировался, заявили в ведомстве

Самолет Су-34 потерпел аварию в Воронежской области. Об этом заявили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что экипажу удалось катапультироваться.


В Минобороны уточнили, что ЧП случилось около 10:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета.


Экипаж Су-34 в составе двух человек выжил и был эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью пилотов нет, заверили в российском оборонном ведомстве.


При этом бомбардировщик упал вдали от населенных пунктов, на земле разрушений нет. Полет выполнялся без боекомплекта. Причиной ЧП могла стать техническая неисправность, предположили в Минобороны.


Су-34 — двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Он предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражения воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяются Воздушно-космическими силами РФ в зоне проведения спецоперации на Украине.

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Минобороны России сообщило о крушении самолета Су-24 в Волгоградской области

Жертв и разрушений на земле нет 12 сентября 2023
Dailystorm - Минобороны России сообщило о крушении самолета Су-24 в Волгоградской области
#авария #воронежская область #су-34 #минобороны рф
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