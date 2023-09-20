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Минобороны России заявило об эвакуации жителей Карабаха
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По данным ведомства, из опасных районов российские миротворцы уже вывезли свыше двух тысяч человек undefined
Новости

Минобороны России заявило об эвакуации жителей Карабаха

По данным ведомства, из опасных районов российские миротворцы уже вывезли свыше двух тысяч человек

Российские миротворцы эвакуировали мирное население из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха, а также продолжают оказывать медицинскую помощь пострадавшим, рассказали в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что уже эвакуировано более двух тысяч мирных жителей, из них 1049 — дети.


Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, подчеркнули в ведомстве. Также жителям, получившим ранения, оказывается помощь.


19 сентября в Минобороны РФ заявили, что командование российских миротворцев призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе остановить огонь и начать переговоры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе, несмотря на обострение.


Ранее, в тот же день, Минобороны Азербайджана объявило, что начинает «антитеррористические мероприятия» в Карабахе. В ведомстве заверили, что мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не подвергаются атакам, «уничтожаются только законные военные цели».

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#азербайджан #армения #минобороны рф #нагорный карабах
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