Минобороны России заявило об эвакуации жителей Карабаха

Российские миротворцы эвакуировали мирное население из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха, а также продолжают оказывать медицинскую помощь пострадавшим, рассказали в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что уже эвакуировано более двух тысяч мирных жителей, из них 1049 — дети.





Люди обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, подчеркнули в ведомстве. Также жителям, получившим ранения, оказывается помощь.





19 сентября в Минобороны РФ заявили, что командование российских миротворцев призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе остановить огонь и начать переговоры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе, несмотря на обострение.





Ранее, в тот же день, Минобороны Азербайджана объявило, что начинает «антитеррористические мероприятия» в Карабахе. В ведомстве заверили, что мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не подвергаются атакам, «уничтожаются только законные военные цели».