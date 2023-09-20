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В Петербурге идут 30 обысков по делу о взятках в ГИБДД
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Годовой доход организованной преступной группы исчислялся десятками миллионов рублей, заявили в полиции undefined
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В Петербурге идут 30 обысков по делу о взятках в ГИБДД

Годовой доход организованной преступной группы исчислялся десятками миллионов рублей, заявили в полиции

В Санкт-Петербурге полиция выявила организованную преступную группу с участием сотрудников межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД. Они, как установлено, за деньги регистрировали транспортные средства в ускоренном порядке вне очереди.


По информации «Фонтанки», в нескольких МРЭО Петербурга и частных квартирах фигурантов дела утром 20 сентября прошли более 30 обысков.


Полиция выяснила, что участники группы создали специальные сайты. Их посетителям за деньги предлагалось быстрое и внеочередное оказание услуги по регистрации машин.


При этом часть полученного дохода передавалась должностным лицам МРЭО ГИБДД, установили в МВД. Предварительно, годовой доход от нелегальной схемы исчислялся десятками миллионов рублей, добавили в ведомстве. Уже возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.

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#обыски #петербург #полиция #гибдд
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