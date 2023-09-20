При взрыве газа в Балашихе один человек погиб, четверо пострадали

В Балашихе в результате взрыва погибла женщина 30-35 лет, сообщает газета «Известия». Также из-под завалов достали мужчину с ребенком. Им оказывают помощь медики.





Всего к врачам обратились четыре человека, указывает Telegram-канал «112». Под завалами два человека, их возраст не уточняется.





Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.





Взрыв в жилом доме в Балашихе прогремел в 08:21. По информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, разрушились третий, четвертый и пятый этажи, пострадали не менее 10 квартир.