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В жилом доме в Балашихе взорвался газ, обрушилось несколько этажей
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По предварительным данным, повреждено не менее 10 квартир Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе
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В жилом доме в Балашихе взорвался газ, обрушилось несколько этажей

По предварительным данным, повреждено не менее 10 квартир

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе Фото: РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ

В результате взрыва в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе произошло обрушение нескольких этажей здания, сообщили СМИ. Позднее в МЧС России заявили, что пострадал в результате ЧП один человек.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 08:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на четвертом этаже жилого дома. 


По его данным, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление.


Сообщается, что одного из пострадавших при взрыве извлекли из-под обломков. По предварительной версии, несколько человек еще могут оставаться под завалами. Также есть угроза обвала пятого и шестого этажей. 


8 сентября 2021 года взрыв газа произошел в одной из девятиэтажек Ногинска. Частично обрушились квартиры на втором, третьем и четвертом этажах. Всего оказались повреждены как минимум 24 квартиры. В результате взрыва пострадали 15 человек, семь погибли. Из девятиэтажки были эвакуированы более 170 человек.

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#взрыв газа #чп #балашиха
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