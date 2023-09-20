В жилом доме в Балашихе взорвался газ, обрушилось несколько этажей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 08:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на четвертом этаже жилого дома.





По его данным, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление.





Сообщается, что одного из пострадавших при взрыве извлекли из-под обломков. По предварительной версии, несколько человек еще могут оставаться под завалами. Также есть угроза обвала пятого и шестого этажей.





8 сентября 2021 года взрыв газа произошел в одной из девятиэтажек Ногинска. Частично обрушились квартиры на втором, третьем и четвертом этажах. Всего оказались повреждены как минимум 24 квартиры. В результате взрыва пострадали 15 человек, семь погибли. Из девятиэтажки были эвакуированы более 170 человек.