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Житель Барнаула отравил воду для военных ради доказательства поддержки ВСУ
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На 42-летнего мужчину завели уголовное дело и арестовали undefined
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Житель Барнаула отравил воду для военных ради доказательства поддержки ВСУ

На 42-летнего мужчину завели уголовное дело и арестовали

Житель Алтайского края отравил воду, предназначенную для российских военных. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ по региону. По информации спецслужбы, 42-летний житель Барнаула таким образом хотел выразить поддержку армии Украины.


В ведомстве выяснили, что задержанный вышел на граждан Украины и «стал выражать радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки» Киева.


В результате, чтобы доказать серьезность своих намерений украинским «друзьям», мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих. Весь процесс барнаулец снял на видео. Кадры он направил представителям Украины.


Против мужчины уже возбудили уголовное дело по двум статьям — «Покушение на государственную измену» и «Покушение на террористический акт». Он арестован.

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Житель Красноярского края получил семь лет колонии за призывы подорвать Крымский мост

Мужчина опубликовал сообщения в «Одноклассниках» 13 сентября 2023
Dailystorm - Житель Красноярского края получил семь лет колонии за призывы подорвать Крымский мост
#всу #алтайский край #арест #фсб
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