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Адвокат Блиновской заявила, что мошенники взломали соцсети блогера и ведут их, используя ее подделанный голос
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Ранее следователи изъяли у Елены Блиновской телефон и сим-карту undefined
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Адвокат Блиновской заявила, что мошенники взломали соцсети блогера и ведут их, используя ее подделанный голос

Ранее следователи изъяли у Елены Блиновской телефон и сим-карту

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова заявила, что мошенники взломали Telegram-канал ее подзащитной и ведут его, используя ее подделанный голос. Ранее следователи изъяли у Блиновской телефон и сим-карту.


Защитница сообщила ТАСС, что блогер сейчас не пользуется Telegram-каналом, а ее телефон и сим-карта находятся у следователя. По словам адвоката, мошенники ведут в канале Блиновской «активную деятельность, включая аудиосообщения с подделанным голосом Лены».


Сальникова подчеркнула, что сейчас ни один Telegram-канал никак не связан с блогером. 


Из-за взлома мессенджера адвокаты неоднократно обращались с заявлениями с просьбой заблокировать мошенников. По словам Сальниковой, это не дало никаких результатов.


В то же время адвокат сказала, что по одному из заявлений был вынесен приговор суда. По информации Сальниковой, штраф в 100 тысяч рублей назначили бывшему сотруднику «Вымпелкома» и его приятелю, признавшим вину во взломе Telegram-канала Блиновской.


В августе Пресненский районный суд Москвы наложил арест на 12 счетов Елены Блиновской, а также на принадлежащие ей автомобили, мотоцикл, снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым машинам. 


В конце апреля Блиновскую задержали на границе с Белоруссией. Ее обвиняют в неуплате налогов более чем на 918 миллионов рублей и отмывании 43 миллионов. Сейчас блогер находится под домашним арестом.

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#блогер #мошенники #блиновская #налоги #домашний арест
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