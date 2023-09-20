Адвокат Блиновской заявила, что мошенники взломали соцсети блогера и ведут их, используя ее подделанный голос

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова заявила, что мошенники взломали Telegram-канал ее подзащитной и ведут его, используя ее подделанный голос. Ранее следователи изъяли у Блиновской телефон и сим-карту.





Защитница сообщила ТАСС, что блогер сейчас не пользуется Telegram-каналом, а ее телефон и сим-карта находятся у следователя. По словам адвоката, мошенники ведут в канале Блиновской «активную деятельность, включая аудиосообщения с подделанным голосом Лены».





Сальникова подчеркнула, что сейчас ни один Telegram-канал никак не связан с блогером.





Из-за взлома мессенджера адвокаты неоднократно обращались с заявлениями с просьбой заблокировать мошенников. По словам Сальниковой, это не дало никаких результатов.





В то же время адвокат сказала, что по одному из заявлений был вынесен приговор суда. По информации Сальниковой, штраф в 100 тысяч рублей назначили бывшему сотруднику «Вымпелкома» и его приятелю, признавшим вину во взломе Telegram-канала Блиновской.





В августе Пресненский районный суд Москвы наложил арест на 12 счетов Елены Блиновской, а также на принадлежащие ей автомобили, мотоцикл, снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым машинам.





В конце апреля Блиновскую задержали на границе с Белоруссией. Ее обвиняют в неуплате налогов более чем на 918 миллионов рублей и отмывании 43 миллионов. Сейчас блогер находится под домашним арестом.