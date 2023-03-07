Новости
Новости
St
США и Евросоюз намерены лишить Россию доходов в алмазной отрасли
Сейчас под санкциями Вашингтона, Брюсселя и Лондона находится российская АЛРОСА undefined
Новости

США и Евросоюз намерены лишить Россию доходов в алмазной отрасли

Сейчас под санкциями Вашингтона, Брюсселя и Лондона находится российская АЛРОСА

Координатор по санкционной политике Госдепартамента США Джеймс О'Брайен и представитель Еврокомиссии (ЕК) Денис Редоннет обсудили с бизнесом важность его участия «в будущих импортных мерах в отношении России». В частности, Вашингтон и Брюссель вынашивают планы по лишению Москвы доходов от алмазов. Отмечается, что ограничения против РФ следует ввести из-за проведения спецоперации на Украине.


В заявлении на сайте американского Госдепа указывается, что Россия «продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами».


Поэтому О'Брайен и Редоннет поговорили с представителями данной отрасли о «наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов» российской стороны.


«Соединенные Штаты и Евросоюз по-прежнему привержены наложению экономических последствий на Россию за неспровоцированную войну на Украине», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

США ввели санкции против крупнейшей в мире алмазодобывающей компании АЛРОСА

Под новые ограничения также подпали 28 дочерних компаний Объединенной судостроительной корпорации 8 апреля 2022
Dailystorm - США ввели санкции против крупнейшей в мире алмазодобывающей компании АЛРОСА

В феврале нынешнего года Польша при согласовании 10-го пакета санкций ЕС против Москвы поставила шесть условий. Одним из них было ограничение в будущем поставок российских алмазов. Позицию Варшавы ранее поддержали и страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США).


Они говорили о планах усиливать «беспрецедентные и скоординированные санкции» против России и продолжать поддерживать Украину. В совместном заявлении по итогу онлайн-саммита G7 отмечалось, что следует принять совместные меры в отношении экспорта российских алмазов — как необработанных, так и ограненных.


В настоящий момент под санкциями США, Евросоюза и Великобритании находится российская АЛРОСА — крупнейшая в мире алмазодобывающая компания. Вашингтон запретил АЛРОСА привлекать капитал через выпуск облигаций и акций в Соединенных Штатах.

В Архангельской области нашли крупный алмаз в форме облака

Масса камня — 92,34 карата, он занимает второе место по размеру среди добытых алмазов на месторождении имени Ломоносова 29 апреля 2022
Dailystorm - В Архангельской области нашли крупный алмаз в форме облака
#санкции против россии #сша #алмаз #госдепартамент #евросоюз
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»