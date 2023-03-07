США и Евросоюз намерены лишить Россию доходов в алмазной отрасли

Координатор по санкционной политике Госдепартамента США Джеймс О'Брайен и представитель Еврокомиссии (ЕК) Денис Редоннет обсудили с бизнесом важность его участия «в будущих импортных мерах в отношении России». В частности, Вашингтон и Брюссель вынашивают планы по лишению Москвы доходов от алмазов. Отмечается, что ограничения против РФ следует ввести из-за проведения спецоперации на Украине.





В заявлении на сайте американского Госдепа указывается, что Россия «продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами».





Поэтому О'Брайен и Редоннет поговорили с представителями данной отрасли о «наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов» российской стороны.





«Соединенные Штаты и Евросоюз по-прежнему привержены наложению экономических последствий на Россию за неспровоцированную войну на Украине», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.