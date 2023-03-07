США и Евросоюз намерены лишить Россию доходов в алмазной отрасли

Координатор по санкционной политике Госдепартамента США Джеймс О'Брайен и представитель Еврокомиссии (ЕК) Денис Редоннет обсудили с бизнесом важность его участия «в будущих импортных мерах в отношении России». В частности, Вашингтон и Брюссель вынашивают планы по лишению Москвы доходов от алмазов. Отмечается, что ограничения против РФ следует ввести из-за проведения спецоперации на Украине.
В заявлении на сайте американского Госдепа указывается, что Россия «продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами».
Поэтому О'Брайен и Редоннет поговорили с представителями данной отрасли о «наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов» российской стороны.
«Соединенные Штаты и Евросоюз по-прежнему привержены наложению экономических последствий на Россию за неспровоцированную войну на Украине», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В феврале нынешнего года Польша при согласовании 10-го пакета санкций ЕС против Москвы поставила шесть условий. Одним из них было ограничение в будущем поставок российских алмазов. Позицию Варшавы ранее поддержали и страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США).
Они говорили о планах усиливать «беспрецедентные и скоординированные санкции» против России и продолжать поддерживать Украину. В совместном заявлении по итогу онлайн-саммита G7 отмечалось, что следует принять совместные меры в отношении экспорта российских алмазов — как необработанных, так и ограненных.
В настоящий момент под санкциями США, Евросоюза и Великобритании находится российская АЛРОСА — крупнейшая в мире алмазодобывающая компания. Вашингтон запретил АЛРОСА привлекать капитал через выпуск облигаций и акций в Соединенных Штатах.