Улицы затопило кипятком: 30 тысяч жителей остались без тепла и горячей воды во Владивостоке

Луговую площадь затопило кипятком и окутало паром. Вода залила проезжую часть и пешеходные дорожки.





Портал VL.ru, сообщает, что причиной аварии стал прорыв трубы в районе Новоивановской, 3.





По данным издания, бригада коммунальщиков занимается устранением течи. Прокуратура начала проверку работы тепловых сетей.





28 февраля крупная коммунальная авария оставила без воды свыше 120 тысяч жителей Евпатории и город Красноперекопск, население которого около 25 тысяч человек. В итоге были отменены занятия в школах и детских садах.





3 марта в Спасске-Дальнем Приморского края водоснабжения были лишены свыше 13 тысяч местных жителей.