Больше 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за коммунальной аварии

Крупная коммунальная авария оставила без воды свыше 120 тысяч жителей Евпатории в Крыму. В городе отменены занятия в школах и детских садах, сообщили местные власти.





«В Евпатории ограничено водоснабжение в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на магистральном водоводе в поселке Прибрежное. В городе нарушено водоснабжение в 683 жилых домах, где проживают 121 647 человек, [а также в] 138 административных и социально значимых объектах», — сообщила глава города Елена Демидова.





Восстановить водоснабжение в городе планируют только к утру 1 марта, сообщила Демидова. До этого времени жителям Евпатории будут подвозить воду. Глава города в своем Telegram-канале также опубликовала график, по которому работают водовозки.

27 ноября 2022 года в Абакане в 30-градусный мороз прорвало трубопровод, без тепла остались 14 социальных объектов и 270 домов, в которых проживают 70 тысяч человек.