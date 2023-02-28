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Больше 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за коммунальной аварии
Водоснабжения также лишился город Красноперекопск undefined
Новости

Больше 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за коммунальной аварии

Водоснабжения также лишился город Красноперекопск

Крупная коммунальная авария оставила без воды свыше 120 тысяч жителей Евпатории в Крыму. В городе отменены занятия в школах и детских садах, сообщили местные власти.


«В Евпатории ограничено водоснабжение в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на магистральном водоводе в поселке Прибрежное. В городе нарушено водоснабжение в 683 жилых домах, где проживают 121 647 человек, [а также в] 138 административных и социально значимых объектах», — сообщила глава города Елена Демидова.


Восстановить водоснабжение в городе планируют только к утру 1 марта, сообщила Демидова. До этого времени жителям Евпатории будут подвозить воду. Глава города в своем Telegram-канале также опубликовала график, по которому работают водовозки.

 

27 ноября 2022 года в Абакане в 30-градусный мороз прорвало трубопровод, без тепла остались 14 социальных объектов и 270 домов, в которых проживают 70 тысяч человек. 

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В Хакасии из-за коммунальной аварии 70 тысяч человек остались без тепла

Отопления нет в 14 социальных объектах и 270 домах 27 ноября 2022
Dailystorm - В Хакасии из-за коммунальной аварии 70 тысяч человек остались без тепла
#авария #крым #евпатория #коммунальные службы
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