Новости
Новости
St
Минкультуры вместе с Минобороны создают агитбригады
Творческие коллективы навещают военных, находящихся на реабилитации, и выступают в регионах Военнослужащие-участники специальной военной операции, которые были ранены и после лечения прошли переподготовку в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя имени А. А. Вишневского в Москве.
Новости

Минкультуры вместе с Минобороны создают агитбригады

Творческие коллективы навещают военных, находящихся на реабилитации, и выступают в регионах

Военнослужащие-участники специальной военной операции, которые были ранены и после лечения прошли переподготовку в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя имени А. А. Вишневского в Москве. Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что ведомство вместе с Минобороны создает агитационные бригады. Творческие коллективы навещают военных, находящихся на реабилитации, и выступают в регионах.


«Где-то нужно ребят на реабилитации навестить, где-то с большим концертом, где-то выступить на площади, где-то поехать в регионы»,— рассказала Любимова в интервью «России 24», цитата по РИА Новости.


Глава ведомства назвала работу с Минобороны по созданию агитбригад «очень серьезной» и отметила, что она идет «постоянно и слаженно».


Участников творческих коллективов набирают из разных российских регионов. Это исполнители «самого разного жанра, самого разного возраста» — от артистов старшего поколения до молодых, только что созданных коллективов, сообщила министр.


«Ведомости» в октябре 2022 года писали, что в войсковые части, где проходят обучение мобилизованные россияне, приезжают агитационно-пропагандистские бригады. Они занимаются «поднятием боевого настроя» военных.


В соцсетях ранее публиковали ролики с выступлениями артистов для военнослужащих. Так, Григорий Лепс 9 октября спел для мобилизованных из Дальневосточного округа. Группа «Любэ» выступала перед призывниками в Омске.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#агитбригады #минобороны #минкультуры
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»