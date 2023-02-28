Минкультуры вместе с Минобороны создают агитбригады

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что ведомство вместе с Минобороны создает агитационные бригады. Творческие коллективы навещают военных, находящихся на реабилитации, и выступают в регионах.





«Где-то нужно ребят на реабилитации навестить, где-то с большим концертом, где-то выступить на площади, где-то поехать в регионы»,— рассказала Любимова в интервью «России 24», цитата по РИА Новости.





Глава ведомства назвала работу с Минобороны по созданию агитбригад «очень серьезной» и отметила, что она идет «постоянно и слаженно».





Участников творческих коллективов набирают из разных российских регионов. Это исполнители «самого разного жанра, самого разного возраста» — от артистов старшего поколения до молодых, только что созданных коллективов, сообщила министр.





«Ведомости» в октябре 2022 года писали, что в войсковые части, где проходят обучение мобилизованные россияне, приезжают агитационно-пропагандистские бригады. Они занимаются «поднятием боевого настроя» военных.





В соцсетях ранее публиковали ролики с выступлениями артистов для военнослужащих. Так, Григорий Лепс 9 октября спел для мобилизованных из Дальневосточного округа. Группа «Любэ» выступала перед призывниками в Омске.