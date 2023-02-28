Подполковник Марочко: Киев перебрасывает в окрестности Бахмута технику и бойцов, обученных в Европе на полигонах НАТО

Подполковник в отставке из Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что Киев перебрасывает в село Часов Яр под Бахмутом вооружение, технику и личный состав, прошедший обучение в Европе на полигонах НАТО.





«Выявлено прибытие около 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники. Порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров, скорее всего, прошедших обучение на полигонах НАТО», — сказал Марочко, ссылаясь на личные источники.





Он также отметил, что солдаты противника, прошедшие обучение, отличаются «высокой дисциплиной и мотивацией».





26 февраля Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», сообщил, что первые немецкие танки Leopard прибывают в населенный пункт Часов Яр под Бахмутом в ДНР.





День спустя советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил в беседе с РИА Новости, что отряды частной военной компании «Вагнер» ведут бои уже практически в центре Бахмута (Артемовска). Он уточнил, что все дороги к Бахмуту находятся под огневым контролем российских сил.