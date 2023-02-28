Россияне стали раскупать «Виагру» на фоне сообщений о прекращении поставок

Россияне стали массово раскупать препарат для повышения потенции «Виагра». Спрос на него в стране вырос на 50%, сообщили «Известиям» в Национальной системе маркировки «Честный знак».
В учреждении заявили, что с 15 по 17 февраля 2023 года (то есть за три дня после объявления о приостановке отгрузок лекарства в РФ) продажи выросли на 50% в сравнении с 12-14 февраля.
«При этом продажи всей группы подобных препаратов на основе силденафила выросли в этот период всего на 5%», — пояснили изданию в учреждении.
Отмечается, что рисков возникновения дефицита лекарств на основе силденафила на отечественном рынке нет, а текущих запасов достаточно для удовлетворения уровня спроса в течение восьми месяцев.
За это время поставщики аналогов могут увеличить объемы поставок и заместить «Виагру» в аптеках России своей продукцией, полагают эксперты «Честного знака».
По информации аналитической компании DSM Group, в прошлом году жители России приобрели почти девять миллионов упаковок лекарств для повышения потенции. На эти цели россияне потратили более 6,4 миллиарда рублей. При этом доля «Виагры» в продажах составила 10,5%.
15 февраля американская компания «Виатрис» сообщила, что в Россию перестанут поставлять препарат для лечения расстройств эрекции «Виагра» в форме таблеток. В ответ в Минпромторге заявили, что в РФ обеспечена технологическая возможность производства этого препарата, включая синтез фармацевтической субстанции (8 из 36 компаний).
Уролог, дерматовенеролог Клиники современной медицины в Москве Николай Захарченко сообщил в беседе с Daily Storm, что после отмены поставок лекарства проблем не возникнет, поскольку на отечественном рынке есть аналоги этого препарата, включая российские. По утверждению врача, они работают «нисколько не хуже» «Виагры». Захарченко добавил, что его пациенты уже отмечают, что таблетки «Виагра» сложно найти в аптеках.