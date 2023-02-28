Россияне стали раскупать «Виагру» на фоне сообщений о прекращении поставок

Россияне стали массово раскупать препарат для повышения потенции «Виагра». Спрос на него в стране вырос на 50%, сообщили «Известиям» в Национальной системе маркировки «Честный знак».





В учреждении заявили, что с 15 по 17 февраля 2023 года (то есть за три дня после объявления о приостановке отгрузок лекарства в РФ) продажи выросли на 50% в сравнении с 12-14 февраля.





«При этом продажи всей группы подобных препаратов на основе силденафила выросли в этот период всего на 5%», — пояснили изданию в учреждении.





Отмечается, что рисков возникновения дефицита лекарств на основе силденафила на отечественном рынке нет, а текущих запасов достаточно для удовлетворения уровня спроса в течение восьми месяцев.





За это время поставщики аналогов могут увеличить объемы поставок и заместить «Виагру» в аптеках России своей продукцией, полагают эксперты «Честного знака».





По информации аналитической компании DSM Group, в прошлом году жители России приобрели почти девять миллионов упаковок лекарств для повышения потенции. На эти цели россияне потратили более 6,4 миллиарда рублей. При этом доля «Виагры» в продажах составила 10,5%.