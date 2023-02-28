«112»: В Петербурге закрыли аэропорт Пулково из-за появления неизвестного объекта

В Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неизвестного объекта в воздухе. Также аэропорт Пулково не принимает рейсы. Гражданским самолетам сообщают о необходимости развернуться. Об этом пишет Telegram-канал «112».





«Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты», — появилось сообщение в официальных аккаунтах правительства города в соцсетях.





Позже власти информировали, что объявлена задержка рейсов до 12:00 мск, а аэропорт и его службы работают в штатном режиме. Причины этого не уточняются. По словам источника ТАСС, самолеты не будут принимать до 13:20.





По данным сайта Flightradar, над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства.





Также в пресс-службе московского аэропорта Внуково заявили, несколько самолетов, вылетевших в Санкт-Петербург, вернулись.





24 февраля 2022 года в 11 российских аэропортах ввели запрет на полеты. С тех пор ограничения неоднократно продлевали. Они действуют в воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.