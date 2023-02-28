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«112»: В Петербурге закрыли аэропорт Пулково из-за появления неизвестного объекта
Сообщается, что в небо подняли истребители undefined
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«112»: В Петербурге закрыли аэропорт Пулково из-за появления неизвестного объекта

Сообщается, что в небо подняли истребители

В Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неизвестного объекта в воздухе. Также аэропорт Пулково не принимает рейсы. Гражданским самолетам сообщают о необходимости развернуться. Об этом пишет Telegram-канал «112». 


«Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты», — появилось сообщение в официальных аккаунтах правительства города в соцсетях. 


Позже власти информировали, что объявлена задержка рейсов до 12:00 мск, а аэропорт и его службы работают в штатном режиме. Причины этого не уточняются. По словам источника ТАСС, самолеты не будут принимать до 13:20.


По данным сайта Flightradar, над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства. 


Также в пресс-службе московского аэропорта Внуково заявили, несколько самолетов, вылетевших в Санкт-Петербург, вернулись.


24 февраля 2022 года в 11 российских аэропортах ввели запрет на полеты. С тех пор ограничения неоднократно продлевали. Они действуют в воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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В аэропортах Москвы впервые ввели максимальный уровень угрозы терактов

Такой же режим действует и в петербургском Пулково 16 ноября 2022
Dailystorm - В аэропортах Москвы впервые ввели максимальный уровень угрозы терактов
#пулково #петербург #истребитель #самолет
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