МЧС: Хакеры снова взломали радио и ТВ для ложных сообщений о воздушной тревоге

«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», — говорится в сообщении Telegram-канала МЧС России.





В ведомстве подчеркнули, что информация ложная и не соответствует действительности.





22 февраля в эфире радиостанций Relax FM, «Юмор FM», Comedy Radio и «Авторадио» тоже прозвучали сообщения о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Об этом рассказали жители Белгорода, Ижевска, Пензы, Казани, Воронежа, Тюмени и других городов.





В МЧС объяснили, что фейковые объявления появились из-за хакерской атаки на серверы радиостанций.