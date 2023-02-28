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МЧС: Хакеры снова взломали радио и ТВ для ложных сообщений о воздушной тревоге
Фейковые объявления прозвучали в эфире СМИ в нескольких российских регионах Фото: Global Look Press / Annette Riedl
Новости

МЧС: Хакеры снова взломали радио и ТВ для ложных сообщений о воздушной тревоге

Фейковые объявления прозвучали в эфире СМИ в нескольких российских регионах

Фото: Global Look Press / Annette Riedl

В МЧС России сообщили, что хакеры снова совершили атаку на телевидение и радиостанции в нескольких российских регионах. В эфире СМИ звучали ложные объявления воздушной тревоги.

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«В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», — говорится в сообщении Telegram-канала МЧС России.


В ведомстве подчеркнули, что информация ложная и не соответствует действительности.


22 февраля в эфире радиостанций Relax FM, «Юмор FM», Comedy Radio и «Авторадио» тоже прозвучали сообщения о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Об этом рассказали жители Белгорода, Ижевска, Пензы, Казани, Воронежа, Тюмени и других городов.


В МЧС объяснили, что фейковые объявления появились из-за хакерской атаки на серверы радиостанций.

МЧС опровергло сообщения об угрозе ракетного удара в эфире «Юмор FM» и других радиостанций

В ведомстве заявили, что произошла хакерская атака 22 февраля 2023
Dailystorm - МЧС опровергло сообщения об угрозе ракетного удара в эфире «Юмор FM» и других радиостанций
#регионы #воздушная тревога #мчс
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