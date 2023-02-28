Вступил в силу заочный приговор журналисту Невзорову, получившему восемь лет колонии

В Басманном суде Москвы сообщили, что вступил в силу приговор в отношении журналиста Александра Невзорова (признан в РФ СМИ-иноагентом). Он получил восемь лет колонии за распространение фейков об Российской армии. Представители Невзорова не стали подавать апелляцию, уточнили ТАСС в пресс-службе суда.
«Приговор в отношении Невзорова вступил в законную силу 16 февраля», — сказала представитель суда.
1 февраля Басманный суд назначил Невзорову за распространение дезинформации о Вооруженных силах РФ наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Этот приговор журналисту был вынесен заочно. Он в судебном процессе не участвовал.
По данным следствия, журналист 9 марта в Instagram* и 19 марта на своем YouTube-канале сообщил о якобы умышленном обстреле войсками РФ родильного дома в Мариуполе.
Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ.
Минобороны России официально заявило о ложности данных сведений. МВД объявило Невзорова в розыск. Журналист, по информации его жены, уехал в Израиль. Согласно оглашенным ранее в суде материалам дела, Невзоров имеет вид на жительство в Италии.
Кроме того, решением суда был арестован земельный участок журналиста в Санкт-Петербурге. Сам Невзоров заявил, что из дорогого на участке — только жеребец, собака и книги. По информации СМИ, дача находится на берегу Финского залива, а ее стоимость — 7,8 миллиона рублей.
3 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении гражданства страны Александру Невзорову и его супруге Лидии. Журналист получил украинский паспорт за «выдающиеся заслуги перед страной».
*Meta, Facebook, Instagram признаны в России экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ.