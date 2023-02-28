Вступил в силу заочный приговор журналисту Невзорову, получившему восемь лет колонии

В Басманном суде Москвы сообщили, что вступил в силу приговор в отношении журналиста Александра Невзорова (признан в РФ СМИ-иноагентом). Он получил восемь лет колонии за распространение фейков об Российской армии. Представители Невзорова не стали подавать апелляцию, уточнили ТАСС в пресс-службе суда.





«Приговор в отношении Невзорова вступил в законную силу 16 февраля», — сказала представитель суда.





1 февраля Басманный суд назначил Невзорову за распространение дезинформации о Вооруженных силах РФ наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Этот приговор журналисту был вынесен заочно. Он в судебном процессе не участвовал.





По данным следствия, журналист 9 марта в Instagram* и 19 марта на своем YouTube-канале сообщил о якобы умышленном обстреле войсками РФ родильного дома в Мариуполе.





Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ.





Минобороны России официально заявило о ложности данных сведений. МВД объявило Невзорова в розыск. Журналист, по информации его жены, уехал в Израиль. Согласно оглашенным ранее в суде материалам дела, Невзоров имеет вид на жительство в Италии.