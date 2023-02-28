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Вступил в силу заочный приговор журналисту Невзорову, получившему восемь лет колонии
Представители Невзорова, осужденного заочно за распространение фейков про армию, не стали обжаловать приговор undefined
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Вступил в силу заочный приговор журналисту Невзорову, получившему восемь лет колонии

Представители Невзорова, осужденного заочно за распространение фейков про армию, не стали обжаловать приговор

В Басманном суде Москвы сообщили, что вступил в силу приговор в отношении журналиста Александра Невзорова (признан в РФ СМИ-иноагентом). Он получил восемь лет колонии за распространение фейков об Российской армии. Представители Невзорова не стали подавать апелляцию, уточнили ТАСС в пресс-службе суда.


«Приговор в отношении Невзорова вступил в законную силу 16 февраля», — сказала представитель суда.


1 февраля Басманный суд назначил Невзорову за распространение дезинформации о Вооруженных силах РФ наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Этот приговор журналисту был вынесен заочно. Он в судебном процессе не участвовал.


По данным следствия, журналист 9 марта в Instagram* и 19 марта на своем YouTube-канале сообщил о якобы умышленном обстреле войсками РФ родильного дома в Мариуполе.


Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ.


Минобороны России официально заявило о ложности данных сведений. МВД объявило Невзорова в розыск. Журналист, по информации его жены, уехал в Израиль. Согласно оглашенным ранее в суде материалам дела, Невзоров имеет вид на жительство в Италии.

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«Из дорогого там — жеребец, собака и книги»: суд арестовал участок Невзорова в Петербурге

По информации СМИ, дача находится на берегу Финского залива, ее стоимость — 7,8 миллиона рублей 10 июня 2022
Dailystorm - «Из дорогого там — жеребец, собака и книги»: суд арестовал участок Невзорова в Петербурге

Кроме того, решением суда был арестован земельный участок журналиста в Санкт-Петербурге. Сам Невзоров заявил, что из дорогого на участке — только жеребец, собака и книги. По информации СМИ, дача находится на берегу Финского залива, а ее стоимость — 7,8 миллиона рублей.


3 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении гражданства страны Александру Невзорову и его супруге Лидии. Журналист получил украинский паспорт за «выдающиеся заслуги перед страной». 


*Meta, Facebook, Instagram признаны в России экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ.

#александр невзоров #суд #приговор #фейки #журналист
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