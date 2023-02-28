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В Петербурге завершен план «Ковер», в аэропорту Пулково садятся первые самолеты
Неопознанный объект, замеченный в Ленинградской области, был похож на беспилотник, пишет «112» undefined
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В Петербурге завершен план «Ковер», в аэропорту Пулково садятся первые самолеты

Неопознанный объект, замеченный в Ленинградской области, был похож на беспилотник, пишет «112»

В Санкт-Петербурге отменили план «Ковер», небо над городом открыли, пишет Telegram-канал «112». Источник газеты «Коммерсантъ» в Росавиации сообщил, что все авиакомпании получили информацию о снятии запрета. 


«План «Ковер» в Петербурге отменен, небо над городом открывают. В ближайшее время авиаперелеты будут возобновлены», — говорится в сообщении.


Аэропорт Пулково временно не принимал и не отправлял самолеты, указывалось в Telegram-канале петербургского правительства без уточнения причин. Сам аэропорт и его службы продолжали работать в штатном режиме. 


Ранее отмечалось, что в воздухе работают два истребителя: Су-35 и МиГ-31. Непознанный объект похож на большой беспилотник, писал «112».


По информации сайта Flightradar, над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства. 


Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать причины закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом, но заверил, что у президента России Владимира Путина имеется полная информация о ситуации.


Официальных комментариев от Минобороны по поводу инцидента тоже не было.

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«112»: В Петербурге закрыли аэропорт Пулково из-за появления неизвестного объекта

Сообщается, что в небо подняли истребители 28 февраля 2023
Dailystorm - «112»: В Петербурге закрыли аэропорт Пулково из-за появления неизвестного объекта
#санкт-петербург #аэропорт #пулково
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