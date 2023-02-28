В Петербурге завершен план «Ковер», в аэропорту Пулково садятся первые самолеты

В Санкт-Петербурге отменили план «Ковер», небо над городом открыли, пишет Telegram-канал «112». Источник газеты «Коммерсантъ» в Росавиации сообщил, что все авиакомпании получили информацию о снятии запрета.





«План «Ковер» в Петербурге отменен, небо над городом открывают. В ближайшее время авиаперелеты будут возобновлены», — говорится в сообщении.





Аэропорт Пулково временно не принимал и не отправлял самолеты, указывалось в Telegram-канале петербургского правительства без уточнения причин. Сам аэропорт и его службы продолжали работать в штатном режиме.





Ранее отмечалось, что в воздухе работают два истребителя: Су-35 и МиГ-31. Непознанный объект похож на большой беспилотник, писал «112».





По информации сайта Flightradar, над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства.





Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать причины закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом, но заверил, что у президента России Владимира Путина имеется полная информация о ситуации.





Официальных комментариев от Минобороны по поводу инцидента тоже не было.