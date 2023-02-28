В аэропорту Еревана задержали россиянина, подозреваемого по делу об антивоенных надписях в Москве

В аэропорту Еревана Звартноц задержали 31-летнего россиянина Никиту Каменского, подозреваемого по делу об антивоенных надписях в Москве. Каменский давал подписку о невыезде из страны в качестве меры пресечения, его разыскивает столичная полиция.





«28 февраля после прибытия рейса Стамбул — Ереван 31-летний гражданин России Никита К. был обнаружен в аэропорту, задержан и доставлен в линейный отдел полиции», — говорится в сообщении МВД Армении.





Правоохранители Москвы с 20 декабря 2022 года разыскивают россиянина по обвинению в статье 214 Уголовного кодекса РФ («Вандализм»).





ТАСС уточняет, что фамилия задержанного — Каменский. Он дал подписку о невыезде из России в качестве меры пресечения. Дело против Никиты Каменского завели в июле 2022 года из-за антивоенных надписей в районе станции метро «Тимирязевская».