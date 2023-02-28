«Я на них в суд подам!»: губернатор ЕАО прокомментировал свое отсутствие в санкционных списках США

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн прокомментировал свое отсутствие в санкционных списках США. Гольдштейн — единственный глава российского региона, не подпавший под американские ограничения. Он заявил, что подаст на власти Соединенных Штатов в суд.





«Если вы хотите спросить, почему я один не попал в санкционные списки, я так скажу: я на них в суд подам, в Страсбург! Они причиняют моральные страдания, сволочи. Я не комментирую эту тему», — сказал Гольдштейн телеканалу RTVI .





В городе Страсбурге во Франции находится Европейский суд по правам человека. Его юрисдикция распространяется на все государства — члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. США не относятся к таким странам.





Вашингтон 24 февраля 2023 года ввел новый пакет санкций против России в связи с военной операцией РФ на Украине. Ограничения коснулись 48 глав регионов.





СМИ обратили внимание, что Ростислав Гольдштейн — единственный из руководителей российских регионов, кого не коснулись американские ограничения.