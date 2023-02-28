Песков: Переговоры с Украиной возможны, но приоритет для России — достижение целей СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может сесть с Украиной за стол переговоров, однако приоритетная задача для Москвы — достижение целей специальной военной операции.





«Существуют определенные цели РФ, которые она выполняет в ходе специальной военной операции. Разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров. Главным является достижение наших целей, это является нашим приоритетом», — обозначил Песков.





Кроме того, мирное урегулирование конфликта допустимо с учетом современных реалий, добавил представитель Кремля. Это в первую очередь новые российские территории и Конституция РФ, «которой российская сторона не сможет поступиться никогда».





20 января Песков указывал на эскалацию конфликта на Украине из-за вовлеченности Запада в боевые действия. Представитель Кремля тогда отметил, что для снижения напряженности миру стоит прислушаться к российской стороне и «отмотать пленку» на конец 2021 года, когда «Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности и была абсолютно отвергнута». Российские власти неоднократно заявляли, что военная помощь Запада Украине не повлияет на достижение Россией целей СВО.