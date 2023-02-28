Минобороны заявило, что небо над Санкт-Петербургом закрывали из-за тренировки дежурных сил ПВО

Минобороны России сообщило, что дежурные силы Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону (ПВО) провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. Ранее 28 февраля на время было закрыто воздушное пространство Санкт-Петербурга и Ленинградской области. СМИ писали, что в Ленобласти был замечен неопознанный объект, похожий на беспилотник.





«28 февраля дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением», — цитирует сообщение Минобороны ТАСС.





Силы противовоздушной обороны отработали обнаружение и перехват «предполагаемой цели нарушителя», а также сотрудничество с экстренными службами.





Были использованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа. Военные самолеты отработали перехват и идентификацию условной цели нарушителя, добавили в ведомстве.





Штаб западного военного округа находится в Санкт-Петербурге.





Утром 28 февраля в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неизвестного объекта в воздухе, написал Telegram-канал «112». Такой план объявляют при незаконном пересечении границы и при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. По информации СМИ, неопознанный объект, похожий на беспилотник, был замечен в Ленобласти.





На некоторое время было закрыто воздушное пространство Санкт-Петербурга и Ленинградской области над аэропортом Пулково. Был задержан ряд авиарейсов.