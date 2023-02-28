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Минобороны заявило, что небо над Санкт-Петербургом закрывали из-за тренировки дежурных сил ПВО
СМИ писали, что в Ленобласти был замечен неопознанный объект, похожий на беспилотник Фото: РИА Новости / Алексей Куденко
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Минобороны заявило, что небо над Санкт-Петербургом закрывали из-за тренировки дежурных сил ПВО

СМИ писали, что в Ленобласти был замечен неопознанный объект, похожий на беспилотник

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Минобороны России сообщило, что дежурные силы Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону (ПВО) провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. Ранее 28 февраля на время было закрыто воздушное пространство Санкт-Петербурга и Ленинградской области. СМИ писали, что в Ленобласти был замечен неопознанный объект, похожий на беспилотник.


«28 февраля дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением», — цитирует сообщение Минобороны ТАСС.


Силы противовоздушной обороны отработали обнаружение и перехват «предполагаемой цели нарушителя», а также сотрудничество с экстренными службами.


Были использованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа. Военные самолеты отработали перехват и идентификацию условной цели нарушителя, добавили в ведомстве.


Штаб западного военного округа находится в Санкт-Петербурге.


Утром 28 февраля в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неизвестного объекта в воздухе, написал Telegram-канал «112». Такой план объявляют при незаконном пересечении границы и при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. По информации СМИ, неопознанный объект, похожий на беспилотник, был замечен в Ленобласти.


На некоторое время было закрыто воздушное пространство Санкт-Петербурга и Ленинградской области над аэропортом Пулково. Был задержан ряд авиарейсов.

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В Петербурге завершен план «Ковер», в аэропорту Пулково садятся первые самолеты

Неопознанный объект, замеченный в Ленинградской области, был похож на беспилотник, пишет «112» 28 февраля 2023
Dailystorm - В Петербурге завершен план «Ковер», в аэропорту Пулково садятся первые самолеты
#истребитель #минобороны #пво
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