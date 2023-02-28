Песков заявил, что деятельность ЧВК «Редан» «ничего хорошего не несет нашей молодежи»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе ситуации с деятельностью ЧВК «Редан». Представитель Кремля считает, что эта субкультура «ничего хорошего не несет» российской молодежи, и связанные с ей противоправные действия надо пресекать.





«Внимание обратили, на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Скорее это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком «минус» и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — сказал Песков.





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