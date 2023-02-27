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ЧВК «Редан» стала известна благодаря СМИ, а сериал Hunter x Hunter выходит на новый пик популярности
Что говорят об интересе к новой молодежной субкультуре сервисы Google Trends и Yandex Wordstat, отслеживающие поисковые запросы Коллаж: Daily Storm
Детали

ЧВК «Редан» стала известна благодаря СМИ, а сериал Hunter x Hunter выходит на новый пик популярности

Что говорят об интересе к новой молодежной субкультуре сервисы Google Trends и Yandex Wordstat, отслеживающие поисковые запросы

Коллаж: Daily Storm

22 февраля многие пользователи интернета познакомились с молодежным движением «ЧВК «Редан». В тот день его участники устроили массовую драку в московском торговом центре «Авиапарк». Подростки с длинными черными волосами, в клетчатых брюках и толстовках с изображенными на них пауками оказались фанатами аниме Hunter x Hunter («Охотник x Охотник»). Как показывает статистика запросов Яндекса и Google, японский мультсериал популярен у пользователей Сети уже много лет, в то время как о самой молодежной ЧВК раньше почти никто не знал. 


Так, первые запросы о частной военной компании «Редан» в Yandex Wordstat были зафиксированы лишь в декабре 2022 года. Абсолютный показатель сервиса — 5. В январе 2023 года он достиг девяти. А к концу февраля произошел резкий скачок и показатель обновился до 116. 


Аналогичный резкий рост интереса заметен и в запросах американского поискового сервиса. Согласно данным Google Trends, в течение прошлого года запрос «ЧВК «Редан» почти не встречался. В 2022 году показатель лишь несколько раз варьировался от 1 до 3 баллов. При этом, согласно статистике, с 19 по 25 февраля этого года запрос о ЧВК достиг наивысшего уровня популярности — значения в 100 баллов. 

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Наивысший показатель популярности в Google в последнее время получил и запрос «Геней Редан». Это название преступной группировки из аниме Hunter x Hunter. В прошлом году у запроса были всплески интереса в интернете, но и они не достигли сегодняшнего уровня. 

Кадр из аниме "Hunter x Hunter"
Кадр из аниме "Hunter x Hunter" Скриншот: Daily Storm

Более стабильным интерес к преступной группировке из японского мультсериала оказался у пользователей «Яндекса». Весь год показатель держался примерно на одном уровне, периодически падал и снова поднимался. Но, как и в Google, самый большой интерес у пользователей этот запрос вызывает именно сейчас. 


Популярность же самого мультсериала Hunter x Hunter оставалась в поисковиках на среднем уровне весь год. Его одинаково ищут и на кириллице, и на латинице. Плавный рост интереса к аниме возник весной прошлого года. Тогда автор «Охотников» заявил, что возобновил работу над продолжением манги — японского комикса, по которому и создавали аниме. 

С тех пор интерес к сериалу у пользователей «Яндекса» постепенно и незначительно снижался, а вернулся к росту только к началу нового года, следует из данных сервиса Yandex Wordstat. А вот в Google, наоборот, упадок интереса продолжился. И к концу февраля количество запросов по аниме и вовсе стало ниже, чем в предыдущие периоды. 


22 февраля в ТЦ «Авиапарк» в Москве произошла массовая драка с участием 10 подростков. По данным Telegram-каналов, причиной конфликта стал внешний вид одной из компаний. Позже драка с фанатами аниме случилась и в ТЦ «Маркос Молл». Многих участников потасовок задержали, в отношении них возбудили уголовные дела по статье о хулиганстве. А полицейские в крупных регионах страны стали устраивать рейды по торговым центрам в поисках других последователей молодежного «паучьего» движения. 

#чвк «редан» #hunter x hunter #молодежь #аниме
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