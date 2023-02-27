ЧВК «Редан» стала известна благодаря СМИ, а сериал Hunter x Hunter выходит на новый пик популярности

22 февраля многие пользователи интернета познакомились с молодежным движением «ЧВК «Редан». В тот день его участники устроили массовую драку в московском торговом центре «Авиапарк». Подростки с длинными черными волосами, в клетчатых брюках и толстовках с изображенными на них пауками оказались фанатами аниме Hunter x Hunter («Охотник x Охотник»). Как показывает статистика запросов Яндекса и Google, японский мультсериал популярен у пользователей Сети уже много лет, в то время как о самой молодежной ЧВК раньше почти никто не знал.





Так, первые запросы о частной военной компании «Редан» в Yandex Wordstat были зафиксированы лишь в декабре 2022 года. Абсолютный показатель сервиса — 5. В январе 2023 года он достиг девяти. А к концу февраля произошел резкий скачок и показатель обновился до 116.





Аналогичный резкий рост интереса заметен и в запросах американского поискового сервиса. Согласно данным Google Trends, в течение прошлого года запрос «ЧВК «Редан» почти не встречался. В 2022 году показатель лишь несколько раз варьировался от 1 до 3 баллов. При этом, согласно статистике, с 19 по 25 февраля этого года запрос о ЧВК достиг наивысшего уровня популярности — значения в 100 баллов.