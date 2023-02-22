«Родина и семья — синонимы»: в «Лужниках» прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества»

На московском стадионе «Лужники» прошел масштабный митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». По подсчетам СМИ, несмотря на холодную погоду, на мероприятие пришли 200 тысяч зрителей. На концерте выступил президент России Владимир Путин. Также в мероприятии участвовали исполнители Олег Газманов, Николай Расторгуев, группа «Любэ», Shaman, Николай Басков и другие.





Зрители встретили Владимира Путина криками: «Ура! Путин! Путин!» Президент в своем выступлении говорил о Родине и семье: «Мы говорим «Родина-мать» — речь идет о семье. Речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья. А по большому счету Родина — это семья. В нашем сердце это одно и то же!»