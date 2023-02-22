«Родина и семья — синонимы»: в «Лужниках» прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества»

На московском стадионе «Лужники» прошел масштабный митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». По подсчетам СМИ, несмотря на холодную погоду, на мероприятие пришли 200 тысяч зрителей. На концерте выступил президент России Владимир Путин. Также в мероприятии участвовали исполнители Олег Газманов, Николай Расторгуев, группа «Любэ», Shaman, Николай Басков и другие.
Зрители встретили Владимира Путина криками: «Ура! Путин! Путин!» Президент в своем выступлении говорил о Родине и семье: «Мы говорим «Родина-мать» — речь идет о семье. Речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья. А по большому счету Родина — это семья. В нашем сердце это одно и то же!»
Глава государства поблагодарил защитников Отечества, которые участвуют в военной операции России на Украине. «В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территорий. Все: весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Низкий всем поклон!» — сказал президент.
Путин также поблагодарил медиков, сотрудников оборонных предприятий, транспортного сектора и тех, кто пишет письма со словами поддержки участникам спецоперации.
Концерт начался в 15:00 22 февраля. У стадиона «Лужники» были развернуты полевые кухни, где зрителям раздавали горячий чай, кашу и сосиски.
Мероприятие проходило при холодной погоде: сегодня в Москве минус 12 градусов. Организаторы позаботились о гостях — на каждом сиденье был теплый плед. Но он не спас от холода, передает корреспондент Daily Storm. Зрителям также раздали флаги России.
На концерте выступили Григорий Лепс, группа «Любэ», Shaman, Зара, Хабиб и другие артисты. Они исполнили патриотические песни. В мероприятии также участвовали творческие коллективы и артисты из ДНР и ЛНР.
Певец Олег Газманов во время своего выступления внезапно начал энергично отжиматься. Зрители поддержали исполнителя и заплодировали ему.
Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что на съезде партии предложит не выдвигать кандидата от эсеров на выборы президента в 2024 году. Политик призвал граждан «не валять дурака» и поддержать на предстоящем голосовании действующего российского лидера Владимира Путина. Поддержат ли Миронова в этом вопросе однопартийцы — покажет будущий съезд.