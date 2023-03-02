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События в Брянской области. Что известно об атаке диверсантов с Украины на села Любечане и Сушаны
Президент Владимир Путин завтра проведет заседание Совбеза Коллаж: Daily Storm
Детали

События в Брянской области. Что известно об атаке диверсантов с Украины на села Любечане и Сушаны

Президент Владимир Путин завтра проведет заседание Совбеза

Коллаж: Daily Storm

ФСБ сообщила о проникновении «украинских националистов» на территорию Климовского района Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что диверсанты обстреляли автомобиль в селе Любечане, погиб один человек, пострадал 10-летний ребенок. В селе Сушаны, по его словам, украинский беспилотник сбросил на жилой дом бомбу, здание загорелось. Что известно о ситуации в Брянской области — в материале Daily Storm.


Что происходит в регионе


Села Любечане и Сушаны находятся в Климовском районе Брянской области. Как заявили в ФСБ, вооруженные «украинские националисты» нарушили государственную границу России в этом районе, спецслужба совместно с Минобороны проводит работу по их уничтожению.


ФСБ не уточнила подробности происходящего в Брянской области. Как писал Telegram-канал «112», утром несколько вооруженных людей обстреляли школьный автобус, который должен был отвезти детей на учебу. По его данным, в Климовском районе действуют 50 диверсантов, они разделились по двум направлениям — Любечане и Сушаны. В первом населенном пункте они взяли людей в заложники, во втором их окружили силовики.


Позже в канале появилось сообщение, что диверсанты обстреляли не школьный автобус, а другой автомобиль, в Сушанах также повреждена газораспределительная станция, сейчас профильные службы перекрывают подачу топлива.


О взятии заложников в Любечанах писало и РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, агентство уточняло, что это произошло в магазине. Заместитель губернатора Брянской области также опровергла информацию об обстреле автобуса, по ее словам, школы работают в дистанционном формате. При этом жители Климовского района отрицают слова представителя областного правительства.


Как писал ТАСС со ссылкой на силовые структуры, «украинские диверсанты» могли взять в заложники до шести человек. При этом пресс-секретарь брянского губернатора заявляла телеканалу «Звезда», что данных о численности диверсионной группы и заложниках нет.


Поступали сообщения о гибели ребенка из-за обстрела автомобиля, но в правительстве Брянской области опровергли ТАСС эту информацию. Агентство также писало со ссылкой на очевидца, что диверсанты взяли в заложники и потом отпустили фельдшера села Любечане, который ехал на машине из села Новый Ропск.


Реакция Кремля и Украины


Telegram-канал «Вы слушали Маяк» писал со ссылкой на источники, что в ближайшие часы президент России Владимир Путин проведет экстренное заседание Совбеза. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг это. По его словам, заседание Совбеза пройдет 3 марта.


Представитель Кремля также сказал, что Путин постоянно получает доклады о ситуации в Брянской области, информацию ему предоставляют в том числе ФСБ, Минобороны и Росгвардия. Также президент находится на связи с губернатором Богомазом, сказал Песков.


Пресс-секретарь президента также назвал происходящее в Брянской области «атакой террористов». По его словам, Россия продолжит обращать внимание международного сообщества к этим атакам.


Из-за инцидента в Брянской области Путин отменил поездку в Пятигорск, где должен был посетить центр знаний «Машук» и открыть Год педагога и наставника. Президент проведет это мероприятие в формате видеоконференции, сказал Песков.


Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг заявления властей России об атаке на Брянскую область. По его словам, Киев не отправлял в этот регион диверсионно-разведывательную группу, ему не нужно убийство гражданских. Он также назвал сообщения о диверсантах «классической провокацией».

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Песков: Путин получает регулярные доклады от силовиков о ситуации в Брянской области

Ранее в регионе диверсанты с Украины обстреляли машину, один человек погиб 2 марта 2023
Dailystorm - Песков: Путин получает регулярные доклады от силовиков о ситуации в Брянской области
#специальная военная операция #украина #рф #брянская область
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