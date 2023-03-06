Россияне второй год подряд отмечают 8 Марта в условиях СВО. Как изменились наборы подарков и спрос

Результаты анализа показали, что мужчины в этом году чаще дарят билеты в театры, музеи, на выставки. Количество покупок в этой категории выросло аж на 71 %. Средний чек на культурные развлечения составил 1110 рублей, что на 10% выше, чем в прошлом году.





В числе товаров, на которые вырос спрос, также лидируют женские духи и одежда. Число покупок в этих категориях выросло на 35% и 33% соответственно. Средний чек на парфюмерную косметику в 2023 году составил 2905 рублей. Это на 4% ниже, чем в прошлом году. На одежду средний чек достиг почти 4,5 тысячи рублей, это 4%-й рост.





Чаще женщинам в этом году дарят и походы в салон красоты. Количество покупок в этой категории выросло на 22%. Средний чек на подарочные бьюти-процедуры оказался чуть больше тысячи. Это на 4% ниже, чем в прошлом году.