Россияне второй год подряд отмечают 8 Марта в условиях СВО. Как изменились наборы подарков и спрос

Несмотря на трудности, связанные с СВО, в преддверии Международного женского дня в России традиционно растет спрос на цветы, а также на некоторые категории подарков. По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» от компании «Платформа ОФД», в этом году ажиотаж также возник из-за билетов в театры — на них россияне тратят более тысячи рублей, а также на женские духи — средний ценник на парфюм составляет три тысячи. Востребована в качестве подарков и одежда, которая обходится покупателям в 4,5 тысячи рублей. Средняя цена на букет цветов в 2023 году составляет почти 2800 рублей.
Какие подарки выбирают?
Аналитики компании ресурса «Чек Индекс» от компании «Платформа ОФД» сравнили продажи в отечественных магазинах с 20 февраля по 3 марта 2022-го и 2023 года. В исследованиях участвовали офлайн- и онлайн-магазины.
Результаты анализа показали, что мужчины в этом году чаще дарят билеты в театры, музеи, на выставки. Количество покупок в этой категории выросло аж на 71 %. Средний чек на культурные развлечения составил 1110 рублей, что на 10% выше, чем в прошлом году.
В числе товаров, на которые вырос спрос, также лидируют женские духи и одежда. Число покупок в этих категориях выросло на 35% и 33% соответственно. Средний чек на парфюмерную косметику в 2023 году составил 2905 рублей. Это на 4% ниже, чем в прошлом году. На одежду средний чек достиг почти 4,5 тысячи рублей, это 4%-й рост.
Чаще женщинам в этом году дарят и походы в салон красоты. Количество покупок в этой категории выросло на 22%. Средний чек на подарочные бьюти-процедуры оказался чуть больше тысячи. Это на 4% ниже, чем в прошлом году.
Активнее россияне в преддверии Международного женского дня в 2023-м стали покупать посуду и шоколад. На кухонные принадлежности вырос спрос на 14% относительно прошлого года. Средний чек составил почти 400 рублей. Шоколад покупают тоже чаще — на 10%. При этом средний чек увеличился аж на треть и составил почти 300 рублей.
Как и на сладости, спрос вырос и на женское нижнее белье: на 10%. Средний чек здесь — 664 рубля, что на 4% больше, чем в 2022-м.
Менее популярной в качестве подарков оказалась обувь. Спрос на нее снизился на 21%. При этом средний чек вырос на 14% и составил почти пять тысяч рублей.
Не такие востребованные в этом году и ювелирные товары. По результатам исследования число покупок снизилось аж на 19%. Чек при этом стал на 8% выше и составил 14,7 тысячи рублей.
Немного упал спрос на подарочные сертификаты (на 3%) и букеты цветов (тоже на 3%). Средний чек на карточки упал на 13% и составил почти 1800 рублей. На тюльпаны и розы, наоборот, стали тратить большие суммы. Средний чек на букет — 2720 рублей. Это на 14% больше, чем в прошлом году.
«В преддверии 8 Марта заметно увеличение трат на развлечения и категории с высокой долей эмоциональных покупок. В частности, накануне праздника заметно выросли расходы по товарам, которые показывали низкие продажи перед Днем влюбленных. Таким образом, сработал компенсаторный эффект, обеспечивший перенос части «праздничного» спроса с начала февраля на начало марта. Это подтверждает традиционно высокое значение Международного женского дня для россиян», — отмечают специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Какие цветы выбирают?
Согласно другому исследованию «Чек Индекс», число покупок цветов в марте превышает показатели февраля в 15-20 раз.
В компании сравнивали спрос на цветы с 1 по 5 марта прошлого года и текущего. Результаты показали, что средний чек в России на цветы в этом году составил 2800 рублей. Для сравнения, в Москве этот показатель держится на уровне 3430 рублей. В столице цена на декоративные растения за год выросла на 7%, в то время как в остальной России — на 13%.
По результатам анализа «Чек Индекса» в первые дни марта на любые цветы россияне тратят более тысячи рублей.
Самыми дешевыми считаются хризантемы. Средний чек на них — 1010 рублей. А число покупок год к году выросло на 12%.
Другие бюджетные цветы — тюльпаны и лилии. Средний чек на них составляет по 1050 рублей. Число покупок весенних цветов выросло на треть, а лилий — на 20%.
Более дорогим вариантом традиционно остаются розы. Средний чек на букет роз составил более 1300 рублей — это на 13% больше, чем в прошлом году. Количество покупок тоже увеличилось — на 20%.
Самые большие суммы россияне тратят на букеты ирисов — около 1420 рублей. Средний чек на яркие растения оказался на 16% выше, чем в прошлом году. А количество покупок, наоборот, упало — на 4%.
«В марте в топ продаж традиционно входят тюльпаны, которые замещают по популярности розы. При выборе цветов на 8 Марта мужчины, как правило, придерживаются консервативного подхода, выбирая цветы, которые «универсальны» как для коллег в офисе, для преподавателей в школах, так и для близких, родственников», — указывают специалисты «Чек Индекса».
Аналитики добавляют, что благодаря развитию e-com-сферы выросла доля интернет-продаж цветов. Средний чек покупки в этом разделе выше на 20-30%. А за первые дни марта объем онлайн-заказов/покупок цветов составлял более 20%. Однако ближе к 8 Марта по традиции возрастает доля офлайн-приобретений.