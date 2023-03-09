Леонид Волков «взял паузу» на посту главы ФБК. Что известно о конфликте соратника Навального и Алексея Венедиктова

Оппозиционер Леонид Волков (признан иноагентом) заявил, что решил «взять паузу» на посту фонда ACF International (Anti-Corruption Foundation, Фонд борьбы с коррупцией, ФБК*). Такое решение он принял после публичного конфликта с бывшим главредом радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым (признан иноагентом), который уличил Волкова во вранье. Подробнее о ситуации в российской оппозиции — в материале Daily Storm.





С чего все началось





Алексей Венедиктов 8 марта опубликовал в своем Telegram-канале письмо в адрес верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с просьбой снять санкции с руководителей и владельцев «Альфа-Групп».





В письме говорится, что Петр Авен, Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев не связаны с российским государством и являются крупными инвесторами в экономику Украины. Документ датирован февралем 2023 года.





На фотографиях, которые выложил Венедиктов, видны подписи российских оппозиционеров, включая подпись Леонида Волкова.





Однако глава ACF International заявил, что письмо, опубликованное Венедиктовым, он не подписывал. По словам оппозиционера, его подпись на февральском документе «вфотошоплена», он не знает, как и зачем письмо оказалось у Венедиктова.





Экс-главред «Эха Москвы» тогда написал в своем Telegram-канале: «Думаю, что если письмо в поддержку руководителей «Альфа-Групп» в адрес Еврокомиссии подложно, то: а) надо немедленно предупредить Еврокомиссию об этом; б) ФБК не составит трудности расследовать, как и через кого оно попало в Брюссель».





Затем бывший главред «Эха» опубликовал письмо о снятии санкций с владельцев и руководителей «Альфа-Групп», датированное аж октябрем 2022 года, в котором стоит подпись только Волкова.





«Волков — жалкий трус. Принял решение — не отрицай, бери на себя ответственность. И то письмо он подписывал, но действительно присылал свою подпись дистанционно», — добавил Венедиктов.





Пауза для Волкова





Через несколько минут после разоблачительной публикации Венедиктова Волков разместил в соцсетях это же письмо и объявил о «взятии паузы» на посту главы ФБК.





По словам политика, он отправил письмо в офис Борреля в октябре. Оппозиционер назвал просьбу о снятии санкций с Фридмана и Авена «большой политической ошибкой». Волков добавил, что превысил полномочия на посту главы ФБК, потому что подписал письмо не как частное лицо, а от имени организации.





Политик заявил, что на момент отправки письма на фоне ситуации в зоне СВО «сложилась критическая ситуация», и можно было запустить «цепную реакцию» публичного осуждения боевых действий и раскола в российских элитах. Эта логика была ошибочной, добавил он.





«Я хочу попросить прощения у всех, чье доверие не оправдал — в первую очередь, конечно, у коллег по руководящим органам ФБК, у сторонников и, разумеется, у Алексея Навального», — написал Волков в своем Telegram-канале.





По словам оппозиционера, в ближайшее время он соберется с коллегами, чтобы обсудить форматы сотрудничества и вообще возможность такой работы. Волков также призвал отнестись с уважением к его решению не давать других комментариев относительно отправки письма Боррелю.





﻿*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией.