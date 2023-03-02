Песков: Путин получает регулярные доклады от силовиков о ситуации в Брянской области

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства регулярно получает доклады от силовых ведомств о ситуации в Брянской области. Ранее, 2 марта, в регион проникли диверсанты с Украины и обстреляли машину. Один человек погиб, был ранен ребенок.





«Президент Путин в Кремле, он получает постоянные доклады, регулярные по линии силовых ведомств», — сказал представитель Кремля журналистам, цитата по ТАСС.





Президенту сообщают о ситуации глава ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель Росгвардии Виктор Золотов, уточнил Песков. Кроме того, Владимир Путин получает доклады от губернатора Брянской области Александра Богомаза.





Дмитрий Песков назвал обстрел диверсантов «атакой террористов» и заявил, что сейчас идет их уничтожение. Силовые ведомства доподлинно выяснят детали произошедшего и найдут ответственных за диверсию, заверил пресс-секретарь российского президента.





Ранее, 2 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Российская армия ведет все необходимые мероприятия по ликвидации диверсантов. Раненому ребенку в больнице оказывается необходимая помощь.