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Песков: Путин получает регулярные доклады от силовиков о ситуации в Брянской области
Ранее в регионе диверсанты с Украины обстреляли машину, один человек погиб undefined
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Песков: Путин получает регулярные доклады от силовиков о ситуации в Брянской области

Ранее в регионе диверсанты с Украины обстреляли машину, один человек погиб

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства регулярно получает доклады от силовых ведомств о ситуации в Брянской области. Ранее, 2 марта, в регион проникли диверсанты с Украины и обстреляли машину. Один человек погиб, был ранен ребенок.


«Президент Путин в Кремле, он получает постоянные доклады, регулярные по линии силовых ведомств», — сказал представитель Кремля журналистам, цитата по ТАСС.


Президенту сообщают о ситуации глава ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель Росгвардии Виктор Золотов, уточнил Песков. Кроме того, Владимир Путин получает доклады от губернатора Брянской области Александра Богомаза.


Дмитрий Песков назвал обстрел диверсантов «атакой террористов» и заявил, что сейчас идет их уничтожение. Силовые ведомства доподлинно выяснят детали произошедшего и найдут ответственных за диверсию, заверил пресс-секретарь российского президента.


Ранее, 2 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Российская армия ведет все необходимые мероприятия по ликвидации диверсантов. Раненому ребенку в больнице оказывается необходимая помощь.

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Диверсанты с Украины проникли в Брянскую область и расстреляли авто, погиб один человек и ранен ребенок

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Dailystorm - Диверсанты с Украины проникли в Брянскую область и расстреляли авто, погиб один человек и ранен ребенок
#песков #брянская область #путин #силовики
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