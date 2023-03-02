Один человек погиб и шесть ранены при разрыве фюзеляжа самолета Ил-76 на авиазаводе в Ульяновске

На заводе «Авиастар» в Ульяновске при проведении испытаний произошел разрыв фюзеляжа самолета Ил-76. В результате, по предварительной информации, один человек погиб и шесть получили ранения.





В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входит «Авиастар», подтвердили факт инцидента. «Пострадали несколько сотрудников предприятия, один погиб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ОАК в ее Telegram-канале.





Всем раненым медики сейчас оказывают помощь, заверили в корпорации. Степень тяжести полученных людьми травм не уточняется. Сейчас на месте работают экстренные службы.





Причины и обстоятельства трагического инцидента устанавливаются. В пресс-службе добавили, что речь идет о неудачном испытании фюзеляжа Ил-76МД-90А.





Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что инцидент произошел в ходе испытаний под давлением. В итоге фюзеляж воздушного судна разрушился. Погибшим, по данным агентства, оказался сотрудник предприятия «Авиастар».